Detienen a Hombre por Presunto Intento de Homicidio en San Nicolás, Nuevo León

Un hombre acusado de intento de homicidio y a quien apodan “Flash”, fue detenido por elementos de la Policía de San Nicolás, instantes después de supuestamente cometer el ataque a balazos en un domicilio de la colonia Floridos Bosques del Nogalar, en el municipio de San Nicolás Garza García, Nuevo León.

La víctima señaló que el detenido, identificado como Alexander Oziel L., ingresó a su casa marcada con el número 102 en la calle Moctezuma, y accionó su arma de fuego presuntamente con intención de matarlo. El presunto agresor huyó después de cometer el ataque, pero regresó, aparentemente porque había dejado su celular, y fue en ese momento cuando lo capturaron.

Los elementos de la Policía de San Nicolás arribaron a la colonia Floridos Bosques del Nogalar donde llevaron a cabo la captura del presunto agresor. Afuera del domicilio donde se registró el ataque armado fueron encontrados casquillos percutidos. Las autoridades informaron que también buscan al hermano del detenido, pues presuntamente también habría participado en el intento de asesinato que comenzó con una discusión a golpes.

Antes de que se diera a conocer la detención de Alexander Oziel L., alias "Flash", los elementos de la Policía de San Nicolás se movilizaron por disparos de arma de fuego que alarmaron a los vecinos de la colonia Floridos Bosque del Nogalar, en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

El hecho se reportó minutos antes del jueves 30 de octubre en la calle Francisco Villa, en su cruce con la calle Moctezuma. La zona fue acordonada por los oficiales, quienes llevaron a cabo el levantamiento de evidencias para iniciar con la investigación correspondiente del caso.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

