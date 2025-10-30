Denuncian Presunto Abuso Contra Joven Estudiante en una Plaza Pública en Apodaca, Nuevo León
N+
Elementos de seguridad ya investigan el caso de un presunto abuso contra una menor en la colonia Arboledas del Virrey
Este jueves 30 de octubre se dio a conocer un caso de presunto abuso contra una joven estudiante cerca de una biblioteca en una plaza pública en la colonia Arboledas del Virrey en Apodaca, Nuevo León.
Noticia relacionada: Suman 75 Mujeres Asesinadas de Enero a Septiembre de 2025 en Nuevo León
El caso ocurrió la noche del pasado martes 28 de octubre a las 8:00 de la noche, cuando la víctima, de 17 años de edad, caminaba cerca de un parque ubicado en el cruce de las calles Ebáno y Mango. El presunto abusador, que iba a bordo de un auto en color rojo, se habría acercado a la mujer y la amenazó con un arma blanca.
Luego de presuntamente amenazar a la mujer, el hombre llevó a la joven hasta una plaza donde se ubica una biblioteca y fue en este lugar donde cometió el presunto abuso contra la menor. Luego de lo sucedido, la víctima regresó a su casa para pedir ayuda y tratar de identificar al sujeto.
Los padres de la menor dieron aviso de inmediato a las autoridades quienes brindaron apoyo a la familia para presentar una denuncia formal y comenzar con una carpeta de investigación y así poder identificar al agresor quien huyó en su vehículo.
Investigan caso de presunto abuso contra una joven en Apodaca
Elementos de seguridad comenzaron con las investigaciones correspondientes y lograron identificar, a través de cámaras de seguridad cercanas al sitio donde ocurrió el presunto abuso, las características del presunto agresor, el cual tendría entre 20 a 25 años de edad, mide 1.70, tendría cabello corto y tes morena.
Se espera que con estas investigaciones, los elementos de seguridad puedan detener al sujeto para comenzar una audiencia y sea juzgado por el presunto abuso cometido contra la joven, quien espera que las autoridades correspondientes le brinden atención psicológica.
Con información de Brian Samaniego | N+
DAGM