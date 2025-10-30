Inicio Monterrey Denuncian Presunto Abuso Contra Joven Estudiante en una Plaza Pública en Apodaca, Nuevo León

Denuncian Presunto Abuso Contra Joven Estudiante en una Plaza Pública en Apodaca, Nuevo León

Elementos de seguridad ya investigan el caso de un presunto abuso contra una menor en la colonia Arboledas del Virrey

Elementos de seguridad realizaron un recorrido en el lugar donde sucedió el abuso. Foto: N+

Este jueves 30 de octubre se dio a conocer un caso de presunto abuso contra una joven estudiante cerca de una biblioteca en una plaza pública en la colonia Arboledas del Virrey en Apodaca, Nuevo León.

El caso ocurrió la noche del pasado martes 28 de octubre a las 8:00 de la noche, cuando la víctima, de 17 años de edad, caminaba cerca de un parque ubicado en el cruce de las calles Ebáno y Mango. El presunto abusador, que iba a bordo de un auto en color rojo, se habría acercado a la mujer y la amenazó con un arma blanca.

Luego de presuntamente amenazar a la mujer, el hombre llevó a la joven hasta una plaza donde se ubica una biblioteca y fue en este lugar donde cometió el presunto abuso contra la menor. Luego de lo sucedido, la víctima regresó a su casa para pedir ayuda y tratar de identificar al sujeto.

Los padres de la menor dieron aviso de inmediato a las autoridades quienes brindaron apoyo a la familia para presentar una denuncia formal y comenzar con una carpeta de investigación y así poder identificar al agresor quien huyó en su vehículo

Investigan caso de presunto abuso contra una joven en Apodaca

Elementos de seguridad comenzaron con las investigaciones correspondientes y lograron identificar, a través de cámaras de seguridad cercanas al sitio donde ocurrió el presunto abuso, las características del presunto agresor, el cual tendría entre 20 a 25 años de edad, mide 1.70, tendría cabello corto y tes morena.

Se espera que con estas investigaciones, los elementos de seguridad puedan detener al sujeto para comenzar una audiencia y sea juzgado por el presunto abuso cometido contra la joven, quien espera que las autoridades correspondientes le brinden atención psicológica.

Con información de Brian Samaniego | N+

