Trabajadores del Poder Judicial se Manifiestan y Bloquean Avenida Constitución en Monterrey

Minutos antes del medio día de este viernes 31 de octubre, trabajadores del Poder Judicial se manifestaron con un bloqueo en la avenida Constitución, en la ciudad de Monterrey, lo que provocó afectaciones en la vialidad de esta importante vía de comunicación.

Los trabajadores del Poder Judicial declararon la suspensión de labores con un paro de brazos caídos debido a diversas inconformidades sobre las condiciones laborales. Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial de la Federación convocó esta suspensión a nivel nacional durante este viernes 31 de octubre.

Video: Bloquean Av Constitución Trabajadores del Poder Judicial

¿Qué pedían los trabajadores del Poder Judicial en manifestación de la avenida Constitución en Monterrey?

Los trabajadores del Poder Judicial de la Federación que se manifestaron la mañana de este viernes, pedían el pago de las horas extras laboradas en tiempo y forma en todos los organismos jurisdiccionales, el pago de fondo de ahorro capitalizable, y el pago del aumento salarial con su retroactivo.

El bloqueo en la avenida Constitución, que inicio alrededor de las 10:00 de la mañana de manera intermitente en la ciudad de Monterrey, fue retirado por parte de los trabajadores del PJF cerca de las 11:20 horas. Cabe destacar que en esta avenida se encuentra cerrado un carril debido a los trabajos de construcción por las obras del Metro de Monterrey, lo que complicó aún más la vialidad.

Por algunos momentos, los manifestantes cerraron los carriles ordinarios laterales y exprés de manera intermitente, por momentos abrían unos y luego volvían a bloquearlos. Durante los últimos minutos de la manifestación estuvieron protestando únicamente en la lateral de la avenida Constitución, que se incorpora a la avenida Cuauhtémoc.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

SHH