Anuncian Cierre Vial en Madero y Churubusco en Monterrey: Rutas Alternas y Horario

La noche de este jueves 30 de octubre se realizará un cierre vial en el cruce de la avenida Churubusco y Madero en Monterrey, Nuevo León, debido a las maniobras que se llevarán a cabo como parte de la construcción de la Línea 6 del metro de Nuevo León.

Noticia relacionada: Cierres Viales en Avenida Constitución en Monterrey: Calles Afectadas y Rutas Alternas

Las maniobras consistirán en la colocación de una trabe de gran tamaño que conectará dos secciones de concreto del viaducto elevado, para lo cual se utilizarán grúas de hasta 750 toneladas instaladas en el sitio. Debido a la magnitud de los trabajos, la avenida Churubusco permanecerá completamente cerrada en ambos sentidos, mientras que en la avenida Madero habrá un cierre parcial.

El cierre comenzará a las 11:30 de la noche y se espera que las labores concluyan alrededor de las 4:00 de la madrugada del viernes 31 de octubre, aunque las autoridades no descartan extender los trabajos si las condiciones lo requieren. Aunque este cierre está contemplado solo para la noche del jueves, no se descarta que en los próximos días se realicen nuevas maniobras similares, mientras continúan los avances de la Línea 6 del Metro.

Video: Cerrarán Avenida Churubusco y Madero por Trabajos en Línea 6 del Metro en Monterrey

¿Cuáles son las rutas alternas en Churubusco y Madero?

En el sentido de Guadalupe hacia el centro de Monterrey, la circulación quedará totalmente restringida. Los automovilistas deberán desviarse hacia Churubusco, retornar a la altura del nuevo paso a desnivel y continuar por la calle Jesús M. Garza hasta Río Santa Catarina, para después reincorporarse nuevamente a Madero. En sentido contrario, es decir, de Monterrey hacia Guadalupe, permanecerá habilitado únicamente un carril.

La Secretaría de Movilidad de Monterrey y la Dirección de Tránsito implementarán un operativo para orientar a los conductores y evitar congestionamientos durante las horas del cierre. Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a programar sus traslados con anticipación, utilizar vías alternas y mantenerse atentos a los avisos oficiales en caso de que los trabajos se prolonguen.

Historias recomendadas:

Con información de Carlos Campos | N+

DAGM