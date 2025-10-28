Cierres Viales en Avenida Constitución en Monterrey: Calles Afectadas y Rutas Alternas

La tarde de este martes 28 de octubre, autoridades informaron sobre un nuevo cierre vial en la avenida Constitución debido a los trabajos que se están llevando a cabo en la Línea 4 del metro en Monterrey, Nuevo León.

Las autoridades informaron que estos cierres se deben a los trabajos de colocación de una viga sobre las columnas del viaducto elevado que forma parte del nuevo sistema de transporte. Aunque no se precisó cuántos días durarán las restricciones, se prevé que continúen de manera nocturna mientras avanza la instalación de la estructura.

Este cierre se llevará a cabo a la altura de la calle Diego de Montemayor hasta la avenida Benito Juárez, por lo que elementos de movilidad pidieron a los conductores tomar rutas alternas para evitar este punto y así evitar a ser desviados.

Autoridades mencionaron que los cierres comenzarán desde las 11:00 de la noche de este martes 28 de octubre y permanecerá durante toda la madrugada. El bloqueo abarca tanto los carriles ordinarios como los carriles exprés.

¿Cuáles son las rutas alternas por el cierre de la avenida Constitución?

Una de las rutas alternas para los automovilistas que se dirigen al poniente de la ciudad, es bajar por la calle Juan Zuazua hasta llegar a la calle Padre Mier donde deberán girar a la izquierda y después incorporarse a la avenida Benito Juárez y salir nuevamente a la avenida Constitución.

La Secretaría de Vialidad y Tránsito de Monterrey implementará un dispositivo especial para orientar a los conductores y agilizar el flujo vehicular durante las maniobras. Las autoridades pidieron comprensión a la ciudadanía, ya que estos trabajos son parte del avance de la Línea 4 del metro.

Con información de Carlos Campos | N+

DAGM