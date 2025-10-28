Denuncian a Hombre Tras Abandonar a Perro y Amenzar a una Veterinaria en Monterrey

Un presunto caso de fraude fue denunciado por una veterinaria ubicada en la colonia Mitras Norte en Monterrey, Nuevo León, después de que un hombre abandonó a su mascota y se negó a pagar por el servicio que había solicitado.

La afectada explicó que el sujeto llegó al lugar acompañado de su perro, un pastor belga, y pidió un servicio de estética; sin embargo, después de dejarlo en la clínica veterinaria, no volvió a recogerlo y tampoco pagó el trabajo realizado el cual era de aproximadamente dos mil pesos.

El hombre mencionó a la veterinaria que su hija había sufrido un accidente, por lo que no podía presentarse a recoger al perro ni pagar la cuenta pendiente. La víctima mencionó que por empatía decidieron esperar un poco más antes de insistirle en el pago.

Luego de que el sujeto no regresara por su mascota durante varios días, la veterinaria decidió contactarlo para recordarle su adeudo, pero según mencionó, el hombre reaccionó de manera agresiva y la amenazó, lo que la llevó a proceder legalmente.

Ya procedimos legalmente contra él; ayer se interpuso la denuncia penal porque me amenazó de muerte, entonces ya pasó el límite

Investigan Modus Operandi de presunto defraudador de veterinarias en Monterrey

El sujeto se presentó como trabajador de una empresa de seguridad y aseguró que su perro, llamado Alí, es parte del equipo canino de la compañía, por lo que la veterinaria investigó por su cuenta y descubrió que la información era falsa. De acuerdo con la denuncia, el hombre podría haber hecho lo mismo en otras clínicas veterinarias de la ciudad.

Yo hablé directamente con la empresa y me confirmaron que no tienen mascotas como parte de su personal

La veterinaria dijo que, además del daño económico y las amenazas, le preocupa el bienestar del perro, ya que desconoce si el dueño volverá por él o si lo dejará abandonado. La víctima informó que presentará una denuncia ante Bienestar Animal para proteger al perro y evitar que este tipo de casos se repita en otros establecimientos de la ciudad.

Me preocupa más el bienestar del perro, porque no tiene la culpa de todo esto

