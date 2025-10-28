Imputan a Hombre por Abuso de Dos Niñas en Juárez, Nuevo León

Edgar “N” de 40 años de edad, fue imputado y vinculado a proceso por el delito de abuso sexual en agravio de dos niñas de 9 años de edad, luego de su detención el pasado 20 de octubre en la colonia Vistas del Río, en el municipio de Juárez, Nuevo León, de acuerdo con lo informado por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

El juez dictó auto de vinculación a proceso en contra de Edgar “N” para ser investigado por el delito de abuso sexual, luego de que un agente del Ministerio Público Investigador, adscrito a la Unidad de Investigación y Litigación Región Sur especializada en Delitos Sexuales, imputara al detenido y expusiera pruebas que acreditan su presunta participación en los hechos señalados.

Al detenido le fue impuesta como medida cautelar prisión preventiva, por lo que, permanecerá internado en un Centro de Reinserción Social Estatal. El juez fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

Denuncian abuso de dos menores en Juárez, Nuevo León

Edgar “N” fue detenido el pasado 20 de octubre de 2025, luego de que las dos víctimas de 9 años de edad acudieran a sus madres para denunciar lo ocurrido. El día de los hechos las niñas jugaban en la vía pública de la colonia Vistas del Río, cuando el sospechoso las invitó con engaños a su casa para cometes la presunta agresión, bajo el argumento de jugar a la botella.

Tras ser acusado por las dos menores, el sujeto fue detenido y golpeado por un grupo de vecinos, mismos que llamaron a la Policía de Juárez y lo entregaron a los oficiales para que las autoridades investigaran el caso y definieran la situación jurídica del presunto agresor que se encuentra bajo investigación por el delito de abuso sexual en agravio a las dos pequeñas.

