Colombiano es Detenido Tras Presuntamente Amenzar a su Expareja con un Arma Blanca en Monterrey

Este 27 de octubre, se dio a conocer la detención de un hombre, de nacionalidad colombiana, por elementos de la Policía de Monterrey, luego de presuntamente amenazar con un arma blanca a su expareja en calles de la colonia Industrial en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

Los hechos ocurrieron cuando una mujer pidió ayuda a oficiales que patrullaban por esta zona, asegurando que un hombre la estaba siguiendo y la había amenazado con un cuchillo. Según su declaración, el sujeto le exigía que regresara con él tras varios meses de estar separados debido a algunos problemas.

Los elementos de seguridad atendieron la denuncia la mujer y se dirigieron a una ubicación que les dio la afectada, al llegar lograron encontrar al presunto agresor, quien fue identificado como Carlos Andrés “N”, de 30 años de edad. El hombre fue detenido en el cruce de las calles Luis Mora y Miguel Nieto, donde aparentemente intentó huir al notar la presencia de los oficiales.

Al detener al sujeto, los elementos le aseguraron un cuchillo con el que presuntamente había amenazado a la mujer. El presunto agresor fue trasladado junto con el arma al Ministerio Público, donde quedó a disposición de las autoridades para continuar con las investigaciones correspondientes y así poder determinar su situación legal.

Luego de la detención, los elementos de seguridad se acercaron con la mujer para brindarle apoyo y orientación para interponer una denuncia formal contra el sujeto y sea investigado por las presuntas amenazas cometidas. Se espera que la víctima también reciba atención psicológica tras presentar un presunto caso de violencia de género.

