Rescatan a Hombre que Cayó en un Barranco en el Río La Silla en Guadalupe, Nuevo León

La mañana de este martes 28 de octubre, un hombre fue rescatado luego de caer por un barranco en el Río La Silla en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. El accidente ocurrió a la altura de la colonia Crispín Treviño.

Fueron elementos de Protección Civil y Bomberos de Guadalupe quienes recibieron el reporte un hombre que habría caído por un barranco. A la llegada de los rescatistas, localizaron al sujeto quien cayó en un lugar de aproximadamente 15 metros de profundidad. La víctima se encontraba gritando por ayuda en este sitio.

Los rescatistas comenzaron de inmediato con los labores correspondientes para poder poner a salvo a hombre el cual primero fue estabilizado para poder ser extraído del sitió donde cayó. Paramédicos comenzaron a darle atención médica y posteriormente lo trasladaron a un hospital donde será valorado.

Según testigos, la persona rescatada se encontraba caminando por la orilla del Río La Silla y repentinamente el hombre habría dado un mal paso lo que provocó que se resbalara y cayera en este lugar. Elementos de rescate comenzaron a valorar la zona para detectar si el sitio representaba algún tipo de riesgo para sus visitantes.

Un caso similar ocurrió el pasado 20 de octubre, cuando un senderista identificado como Misael Martínez, de 40 años, murió tras caer a un barranco en la zona del Pico UDEM en San Pedro Garza García, Nuevo León. El accidente ocurrió cuando el sujeto caminaba junto a un acompañante en un área de difícil acceso en donde ambos cayeron y solo fue rescatado uno de ellos.

Tras varias horas de búsqueda terrestre y aérea, los rescatistas localizaron el cuerpo sin vida de Misael Martínez entre las zonas de Rancho Alta Vista y Prados de la Sierra. En el operativo participaron Protección Civil de Nuevo León y San Pedro, además de brigadas de rescate en montaña.

