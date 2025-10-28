Policía de Fuerza Civil Resulta Herido Tras Presunto Asalto en Monterrey

Un elemento activo de Fuerza Civil resultó gravemente herido tras sufrir un presunto asalto con violencia en Monterrey. De acuerdo con los primeros reportes, el oficial, identificado como Fernando “N”, llegó por sus propios medios al hospital del ISSSTE León, ubicado en avenida Pino Suárez y Juan Ignacio Ramón, en el centro de la ciudad.

El policía arribó en su vehículo particular y alcanzó a pedir ayuda por su estado de salud antes de desvanecerse en la entrada del hospital. Personal médico lo atendió de inmediato y confirmaron que presentaba heridas por arma blanca en el tórax y la espalda, por lo que su estado fue reportado como delicado.

Había impactos de bala en su vehículo

Fuentes cercanas al caso informaron que el ataque habría ocurrido durante un intento de robo con violencia, aunque aún no se determina el lugar exacto del hecho. En la escena donde fue hallado el vehículo del oficial, peritos observaron huellas de impacto en la carrocería, tanto del lado del conductor como en la parte delantera derecha, lo que sugiere que pudo haber ocurrido un choque o intercambio de disparos.

Las autoridades de Fuerza Civil y de la Agencia Estatal de Investigaciones ya trabajan para esclarecer las circunstancias del ataque y confirmar si hay otras personas involucradas. Hasta el momento, el oficial permanece internado bajo observación médica, mientras las autoridades mantienen hermetismo sobre los avances de la investigación.

