Mega Puente por Día de Muertos: ¿Qué Días No Habrá Clases en Escuelas de Nuevo León?

La Secretaría de Educación de Nuevo León informó que este viernes 31 de octubre los alumnos de nivel básico tendrán un descanso durante el Día de Muertos, ya que los maestros y directivos participarán en una sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar.

Noticia relacionada: ¿Qué Días Abrirán los Panteones en Santiago, Nuevo León? Horario por Día de Muertos

Según el Calendario Escolar 2025-2026, la suspensión de clases aplicará para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, tanto de escuelas públicas como privadas que pertenezcan al sistema estatal.

Con esta suspensión, los estudiantes podrán disfrutar de un pequeño puente durante el Día de Muertos, ya que el descanso se extenderá durante todo el fin de semana. Miles de alumnos en Nuevo León descansarán, mientras los maestros continúan con sus labores de planeación y organización para el resto del ciclo escolar.

Este tipo de reuniones se realizan cada mes y tienen como objetivo que los docentes analicen el avance académico, compartan experiencias y busquen estrategias para mejorar el aprendizaje de los alumnos. Por esta razón, no se llevan a cabo clases durante ese día.

Video: Disfrutan Un Año Más de La Casa de Terror en la Colonia Joyas de Anáhuac en Escobedo Nuevo León

¿Habrá clases el 3 de noviembre de 2025?

Luego del descanso por las festividades del Día de Muertos, los estudiantes de educación básica deberán regresar a clases el lunes 3 de noviembre de 2025. El calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública establece que ese día las actividades se desarrollarán de manera habitual.

La suspensión de clases únicamente aplica para el viernes 31 de octubre, cuando los docentes y directivos participarán en la segunda sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar. Aunque el descanso coincide con las celebraciones del Día de Muertos, no se trata de un asueto oficial.

Historias recomendadas:

DAGM