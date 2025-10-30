Muere Conductor de Tráiler Tras Chocar Contra Tren en Salinas Victoria, Nuevo León

Un hombre perdió la vida luego de que el tráiler que conducía fuera impactado por un tren en el municipio de Salinas Victoria, Nuevo León, lo que provocó un amplio despliegue de cuerpos de emergencia y autoridades la tarde de este jueves 30 de octubre.

El accidente ocurrió en el entronque a Mamulique y la carretera a Colombia, donde una unidad de carga fue alcanzada por la locomotora. Tras el impacto, el conductor salió proyectado fuera del vehículo y murió en el lugar.

Noticia relacionada: Denuncian Presunto Abuso a Menor en Plaza Pública de Apodaca

Identifican a víctima que pierde la vida

La víctima fue identificada como Pedro, de 60 años, originario de la Ciudad de México. Elementos de Protección Civil estatal y municipal, junto con personal de rescate, acudieron al sitio para sofocar un pequeño incendio y asegurar la zona.

El percance provocó cuantiosos daños materiales y afectaciones viales, ya que la circulación permaneció cerrada durante varias horas mientras las autoridades ministeriales realizaban las diligencias correspondientes.

Video: Muere Chofer de Trailer Tras Intentar Ganarle al Tren en Salinas Victoria

De acuerdo con cifras oficiales, más de ocho personas han perdido la vida en 2025 en hechos similares ocurridos en cruces ferroviarios del estado.

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores para respetar los señalamientos de alto y los pasos del tren, recordando que, debido a su tamaño y peso, las locomotoras no pueden detenerse de inmediato ante una emergencia.

Historias recomendadas: