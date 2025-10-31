Catean Edificio por Presuntas Extorsiones y Fraudes con Visas de Trabajo en Monterrey

Este jueves 30 de octubre, elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) realizaron un cateo, en un edificio del Centro de Monterrey, como parte de una investigación por los delitos de extorsión y privación ilegal de la libertad. El despliegue se llevó a cabo en el inmueble ubicado sobre la calle Melchor Ocampo.

La investigación comenzó tras una denuncia presentada el 29 de octubre, en la que una persona reportó haber sido víctima de extorsiones y haber estado privada de su libertad dentro del mismo lugar. La víctima indicó que ahí se ofrecían supuestas visas de trabajo para Estados Unidos, cobrando por el servicio y reteniendo documentos oficiales cuando los afectados no cumplían con las exigencias de los responsables.

Con base en estos hechos, un agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional Centro solicitó y obtuvo una orden de cateo. La intervención fue llevada a cabo con apoyo de detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP).

Aseguran pertenencia e identificaciones en cateo en el Centro de Monterrey

Durante el operativo se aseguraron diversos objetos, entre ellos equipos de cómputo, varios teléfonos celulares, algunos dañados, y documentos contenidos en cajas y folders. Entre los papeles encontrados había pasaportes, identificaciones y tarjetas pertenecientes a diferentes personas. El edificio fue asegurado por agentes del Ministerio Público, quedando bajo resguardo de la corporación.

La Fiscalía informó que los objetos decomisados serán analizados como parte de la carpeta de investigación para determinar la participación de los implicados y esclarecer las actividades que se realizaban en el inmueble, presuntamente vinculado con fraudes relacionados a falsas ofertas de trabajo en el extranjero.

