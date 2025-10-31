Protección Civil de Nuevo León Realizará Operativo de Seguridad Durante Noche de Halloween

Este 31 de octubre, elementos de Protección Civil de Nuevo León informaron que realizarán un operativo en calles del Área Metropolitana de Monterrey durante la noche de Halloween, donde miles de niños saldrán a pedir dulces.

Durante esta celebración, elementos del cuerpo de rescate realizarán recorridos por diversos sectores con el fin de identificar posibles amenazas para los menores y a la vez estar a disposición de la comunidad en caso de necesitar ser auxiliados por diversas circunstancias.

A través de un video compartido en redes, Erik Cavazos, Director de Protección Civil de Nuevo León, mencionó algunas recomendaciones para evitar accidentes durante la noche de brujas, entre ellas se encuentran:

Observar en ambas direcciones antes de cruzar la calle

Respetar los cruces peatonales

No perder de vista a los menores

Los menores siempre salgan acompañados de un adulto

Transitar calles iluminadas

Utilizar disfraces con luces reflejantes

Permanecer en grupo

Revisar el pronóstico del tiempo

Protección Civil pide revisar dulces recolectados durante la noche de Halloween

Elementos de Protección Civil de Nuevo también pidieron a los padres de familia revisar los dulces recolectados durante esta noche antes de que los menores los ingieran. Los rescatistas mencionaron que en caso de que un dulce esté abierto, sea tirado a la basura y si los niños tienen alergias, asegurarse de que las golosinas no contengan algún producto que le cause daños.

El número de emergencia, 911, estará disponible para cualquier reporte durante la noche de Halloween, por lo que elementos de rescate pidieron a los ciudadanos llamar a este número de ser necesario y de esta forma poder atender el caso en el que se solicita el apoyo de los cuerpos de emergencia.

DAGM