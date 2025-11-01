Menor es Asesinado con Arma Blanca Durante Noche de Halloween en Santa Catarina, Nuevo León

La noche de este viernes 31 de octubre, un adolescente de 13 años murió tras ser apuñalado mientras pedía dulces por Halloween en compañía de sus amigos y familiares en la colonia Lomas de Santa Catarina, Nuevo León.

El menor fue atacado por la espalda con un arma blanca por otro adolescente de 14 años, quien después de herirlo escapó corriendo del sitio. Testigos señalaron que todo ocurrió mientras varios niños recorrían las calles participando en la tradicional celebración de Halloween. De inmediato se movilizaron elementos de seguridad tras el reporte de este suceso.

Familiares de la víctima lo trasladaron de emergencia a bordo de un vehículo particular hasta la clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicada sobre el Bulevar Díaz Ordaz, donde lamentablemente se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas. Vecinos de la zona indicaron que el menor había mencionado días antes que temía por su seguridad, ya que presuntamente había recibido amenazas. Aunque esta versión aún no ha sido confirmada oficialmente, será parte de las investigaciones que lleva a cabo la autoridad ministerial.

Investigan muerte de menor durante noche de Halloween en Santa Catarina

El ataque ocurrió sobre la calle Sierra de Pajonal, en un momento en que decenas de familias se encontraban en la vía pública celebrando. Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal de Santa Catarina y agentes ministeriales para acordonar el área y recabar información que permita esclarecer el hecho.

El caso ha sido turnado a la Fiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes, que se encargará de determinar la situación legal del presunto agresor y establecer el motivo del ataque que terminó con la vida del menor. Se espera que en los próximos días se den más detalles sobre este caso.

