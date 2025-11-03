Bloquean Avenida Constitución en Protesta por Víctimas de Accidentes Viales en Monterrey

Familiares de víctimas de accidentes automovilísticos se manifestaron la mañana de este lunes 3 de noviembre bloqueando la avenida Constitución, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. El cierre de la circulación de esta importante vía de comunicación generó un intenso tráfico en la zona.

Noticia relacionada: Muere Taxista Tras Fuerte Choque en Guadalupe, NL; Conductor de Camioneta Huyó del Lugar

Minutos antes de las 9:00 de la mañana inició la protesta con la que los familiares de las víctimas de diversos accidentes bloquearon los carriles principales y la lateral de la avenida Constitución, por más de una hora. Esto generó filas kilométricas de vehículos y conductores esperando a pasar para continuar con su trayecto.

Motociclistas y diversos conductores de autos particulares, así como taxistas de aplicación, mostraron su molestia ante el bloqueo de la avenida Constitución debido a que muchos de ellos iban con dirección a la escuela y al trabajo. El caos se complicó cuando el abogado de los familiares intentó abrirle paso a una ambulancia pero los automovilistas aprovecharon para avanzar.

Video: Protestan y Bloquean Avenida Constitución Familiares de Víctimas por Accidentes Automovilísticos

¿Por qué se manifestaron y bloquearon la avenida Constitución hoy en Monterrey?

Los manifestantes protestaron con carteles y colocaron tres féretros sobre la avenida Constitución, a la altura de la colonia Obispado, en Monterrey, como una representación de las víctimas que han perdido la vida en accidentes viales y por las que piden justicia, pues señalaron que no han tenido respuesta por parte de las aseguradoras.

Esta es la principal razón de la protesta de este lunes 3 de noviembre en la avenida Constitución. Los manifestantes se reunieron para pedir que se haga justicia por sus familiares, víctimas de accidentes viales ocurridos desde hace años. Uno de ellos narró que su madre perdió la vida tras ser atropellada por un transporte de personal hace dos años, y hasta ahora, no ha habido ningún acercamiento ni acompañamiento por parte de la aseguradora, ni de los dueños del transporte responsable del accidente.

Historias recomendadas:

Con información de Azael Valdes | N+

SHH