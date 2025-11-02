Muere Taxista Tras Fuerte Choque en Guadalupe, NL; Conductor de Camioneta Huyó del Lugar

Un hombre de aproximadamente 50 años de edad perdió la vida la mañana de este domingo 2 de noviembre tras un fuerte accidente ocurrido en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. Los hechos se registraron en el cruce de avenida Del Bosque y calle Verdón, donde un vehículo de alquiler (taxi) fue impactado por una camioneta particular.

De acuerdo con los primeros reportes, el taxi salía de una calle lateral cuando fue embestido en el costado del copiloto por una camioneta que circulaba a exceso de velocidad sobre Del Bosque. Tras el impacto, la camioneta salió proyectada hacia un terreno baldío, donde derribó parte de una banca antes de detenerse.

Video: Muere Taxista en Choque en Guadalupe

El conductor del taxi falleció en el lugar debido a la gravedad de las lesiones, según confirmaron elementos de Protección Civil de Nuevo León.

Testigos señalan que los jóvenes iban ebrios

Versiones de testigos y autoridades indican que en la camioneta viajaban dos jóvenes, presuntamente en estado de ebriedad. Uno de ellos, identificado por llevar puesta una camisa del equipo Tigres, sería quien conducía el vehículo al momento del accidente.

Tras el choque, este sujeto habría huido del lugar, mientras que el segundo ocupante ,vestido con camisa negra, fue retenido por vecinos y entregado a las autoridades municipales.

En el sitio estuvieron elementos de Tránsito de Guadalupe, quienes mantienen acordonada la zona mientras se realizan los peritajes correspondientes. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del fallecido por respeto a su familia.

El caso será turnado al Ministerio Público para determinar la responsabilidad del conductor prófugo y esclarecer las causas del accidente.

