Familiares de Joven Fallecido en Persecución Protestan, Bloquean y Arman Caos, en Monterrey

La tarde de este sábado 1 de noviembre, familiares, amigos y vecinos de Jesús Osvaldo Vázquez, un joven de 19 años que perdió la vida durante una persecución policiaca, se manifestaron con bloqueos y quema de basura en el cruce de Venustiano Carranza en el Centro de Monterrey, Nuevo León.

Desde las 3:00 de la tarde, decenas de personas comenzaron a reunirse en el punto donde ocurrió el accidente, colocando colchones, muebles viejos y escombros para prenderles fuego como forma de exigir justicia. Los manifestantes aseguran que el fallecimiento del joven fue resultado de un presunto abuso policial durante la persecución ocurrida la noche del viernes.

Elementos de la Policía de Monterrey se encuentran desplegados en los alrededores para mantener el orden y evitar que la situación se salga de control. El tránsito vehicular permanece cerrado en ambos sentidos de la avenida Venustiano Carranza, desde Luis Mora hasta Colón, lo que ha generado congestionamiento vial en la zona. Hasta el momento, la protesta se ha mantenido sin enfrentamientos directos, aunque los ánimos de los manifestantes se mantienen tensos.

Muere joven durante persecución policiaca en Monterrey

De acuerdo con lo ocurrido la noche del viernes 31 de octubre, Jesús Osvaldo viajaba en una motocicleta cuando presuntamente fue perseguido por unidades policiacas. Durante la huida, el joven perdió el control y se estrelló contra una barda en la colonia 10 de Marzo, lo que le provocó la muerte de manera inmediata.

Tras el accidente, un grupo de vecinos y allegados del joven reaccionaron con enojo y vandalizaron al menos cinco patrullas municipales, lo que originó un fuerte operativo policiaco. Las autoridades locales informaron que mantendrán la presencia de elementos en el área hasta que los manifestantes se retiren y el bloqueo sea levantado, mientras los familiares insisten en que no se irán hasta obtener una respuesta por parte de las autoridades.

