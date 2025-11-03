Observan a Persona Dentro de Tienda de Conveniencia a Pesar de su Clausura en Todo Sonora

Después de que el domingo, 2 de noviembre, el Secretario de Gobierno, Adolfo Salazar del Razo, informara que se instruyó cerrar las sucursales en el estado del comercio siniestrado, para realizar una revisión profunda del cumplimiento de cada una de las normas que se requieren atender para efecto de garantizar la seguridad de la gente.

Este lunes, 3 de noviembre, en un recorrido que realizó N+ Sonora por seis sucursales establecidas en la ciudad, estaban cerradas.

En la tienda ubicada en bulevar Portillo y calle Olivares, se observó a una persona en el interior, pero con las puertas cerradas al público.

Sobre este tema, el fiscal del estado, Gustavo Rómulo Salas Chávez, dijo lo siguiente:

La información preliminar, extraoficial que tenemos es que la tienda está con sus trabajadores al interior de los establecimientos. Sin embargo, entiendo que se determinó que todos los ayuntamientos del estado de sonora van a cerrar, ya sea por clausura o ya sea por rendición del propio propietario, las sucursales en tanto no se revisen los mecanismos de revisión en cada una de estas tiendas que estén plenamente garantizadas la seguridad de las personas, ya que no sabemos si es un modelo similar al de la tienda donde fue el incendio y que ponga en riesgo a las personas, de tal suerte, entiendo que se están tomando las medidas correspondientes direccionadas por la secretaría de gobierno y que los ayuntamientos que tienen la facultad de realizar las cláusulas respectivas deberán de hacer lo propio

Por fuera de algunos inmuebles fueron colocados moños negros en señal de luto, por las 23 personas que perdieron la vida en el local ubicado en la calle doctor noriega.

Coordinaciones Municipales de clausuran tiendas de conveniencia en Sonora

Las Coordinaciones Municipales de Protección Civil realizaron un operativo la tarde de este lunes para clausurar los establecimientos en Sonora de la cadena comercial incendiada en Hermosillo.

Entre los municipios donde se reportaron operativos están Cajeme, Navojoa, Guaymas, Caborca, Magdalena y Agua Prieta, donde se colocaron sellos de suspensión.

Esta empresa tiene un total de 68 establecimientos en los diferentes municipios del estado y, por orden de la Fiscalía Estatal, se suspendió su operación para realizar una verificación e inspección de las condiciones de seguridad de cada una.

