"El Custodio": 5 Claves sobre Ataque Armado de Creador de Contenido a Vecinos en Acolman, Edomex

El creador de contenido “El Custodio”, es investigado por su probable participación en el asesinato de tres personas, a quienes señaló como presuntos invasores de su vivienda ubicada en el municipio de Acolman, Edomex; esto sabemos del caso.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en inmediaciones del Fraccionamiento Valle Real, cuando el sospechoso identificado como Roberto Carlos “N”, disparó en varias ocasiones en contra de varias personas, lo que derivó en la muerte de tres de ellas.

Asimismo, se informó que durante la agresión una persona más resultó lesionada, por lo que fue trasladada a un hospital para su atención. El YouTuber aseguró que lo que hizo fue en “legítima defensa”, no obstante, los vecinos señalan que el señor era “muy violento”.

¿Qué dice la Fiscalía Edomex sobre este ataque?

5 claves del caso “El Custodio” en Acolman

Los habitantes del municipio mexiquense están indignados después de lo sucedido. Aquí 5 claves para entender el caso de “El Custodio”, creador de contenido señalado por atacar a balazos a sus vecinos en Acolman, Estado de México.

1.- El ataque

El ataque ocurrió en el Fraccionamiento Valle Real, cuando los vecinos se alertaron al escuchar una discusión, que se tornó violenta. Por está razón, al verificar sobre lo que pasaba, algunos de ellos lograron captar la agresión.

Los vecinos de inmediato pidieron ayuda a los servicios de emergencia, ya que las personas que fueron heridas se encontraban inconscientes en el piso.

Posteriormente, se percataron de que Roberto “N”, comenzó una transmisión en redes sociales, donde dio detalles de los hechos, así como “los motivos” que lo llevaron presuntamente a accionar el arma en contra de varias personas.

2.- El mensaje

Después de la agresión armada, el sujeto obligó a un vecino a tomar su celular y grabarlo en un video. A través de redes sociales de “El Custodio”, aseguró que tuvo que defenderse.

Tuve que defenderme, ya que estas personas son invasoras de casas y amenazaban con matarme e invadir mi casa

En su mensaje, el hombre indicó que “desde hace años” lo tenían “en esa situación”. Asimismo, Roberto Carlos “N” refirió que estas acciones fueron la única vía que tenía para defender su patrimonio.

Lo lamento, pero es así esto es lo que pasa por gente invasora. Lástima para mi familia. Discúlpenme. Tenía que hacerlo. Estas gentes no se van a detener. Era la única forma

3.- ¿Quiénes son las víctimas de "El Custodio"?

Según los testigos, Roberto “N”, peleó verbalmente con los habitantes de la casa de al lado de la suya, un hombre y una mujer. Luego del pleito, sacó un arma y presuntamente disparó de manera directa contra de ellos; ambos perdieron la vida en el lugar.

Al escuchar los disparos, un taquero que atendía su puesto de comida cerca de la zona, tomó un machete, y acudió para tratar de ayudar a las personas que estaban en peligro. Sin embargo, "El Custodio" también disparó en contra de él y también murió en el lugar.

El agresor que mató a mi hermano y a mi cuñada y a otra persona que vino a ayudar también le disparó y le disparó a los oficiales de policía. (Pregunta: ¿Ustedes lo conocen?) -Es el vecino de al lado de mi hermano, dijo a N+ un familiar de las víctimas

Video: Asesinato en Acolman: "El Custodio" Obligó a Hombre a Grabar Este Video

4.- ¿Qué se sabe del presunto agresor?

Roberto Carlos “N”, conocido como “El Custodio”, es un creador de contenido en diversas redes sociales, no obstante, la mayoría de sus seguidores se encuentran en YouTube.

En dicha plataforma, el hombre inició su cuenta en 2014 y hasta la fecha tiene alrededor de más de 4 mil suscriptores. Además, señala que tiene 25 años de experiencia en el “gremio de la seguridad en México”.

Conocerás la verdad en México de las empresas de seguridad privada y todo lo relacionado a este y muchos temas más que no quieren que sepas, dice en su descripción

También sus videos están enfocados en análisis de casos de violencia, en los que él da su punto de vista como supuesto especialista en seguridad, por ejemplo, como el ataque en el CCH Sur de la UNAM, donde un alumno perdió la vida.

5.- Vecinos denuncian amenazas

Luego de darse a conocer el caso de “El Custodio”, que dejó a tres personas sin vida, los vecinos indicaron que Roberto Carlos “N”, era una persona agresiva, de hecho, señalan que siempre que tenía oportunidad disparaba su arma de fuego.

Aseguran que el pleito que derivó en el multihomicidio inició porque la camioneta de las víctimas, “se pasó” del lugar de estacionamiento. “Eran como 10 centímetros (los que se pasó el vehículo)”, dijo una vecina.

Esa siempre era su molestia, los amenazaba (...) Para él no había horario para no tirar balazos

La vecina indicó que al menos 5 ocasiones acompañó a la mujer que perdió la vida a realizar la denuncia por amenazas, pero nunca les hicieron caso.

Ella tenía miedo. Nos mandaron muchas veces a Acolman, a Ecatepec y no procedió la amenaza. Ahora que ya está muerta, ¿qué va a pasar?

El inmueble fue asegurado por personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). Hasta el momento, no han brindado más detalles sobre los hechos.

