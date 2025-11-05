Incendio en Hermosillo: Separan del Cargo al Coordinador de Protección Civil de Sonora

El gobernador Alfonso Durazo informó que solicitó al titular de la Coordinación de Protección Civil del Estado, Armando Castañeda se separe del cargo por el tiempo que dure la investigación de la Fiscalía sobre el incendio registrado en la tienda comercial ubicada en el centro de Hermosillo.

El mandatario aseguró que su gobierno responderá con verdad y justicia para que no exista impunidad.

Hay momentos que sacuden la conciencia de un pueblo.

No se trata de cifras, sino de vidas, de familias que hoy enfrentan un dolor profundo.



Hoy informamos que María Isabel fue trasladada al Hospital Valley Wise, en Phoenix, Arizona, donde recibe atención médica especializada.… pic.twitter.com/Ax079toZEu — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) November 5, 2025

Información en desarrollo...

