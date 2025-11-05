Inicio Sonora Incendio en Hermosillo: Separan del Cargo al Coordinador de Protección Civil de Sonora

Armando Castañeda es separado de su cargo para investigación de incendio en tienda de Hermosillo, Sonora.

El gobernador Alfonso Durazo informó que solicitó al titular de la Coordinación de Protección Civil del Estado, Armando Castañeda se separe del cargo por el tiempo que dure la investigación de la Fiscalía sobre el incendio registrado en la tienda comercial ubicada en el centro de Hermosillo.

El mandatario aseguró que su gobierno responderá con verdad y justicia para que no exista impunidad.

