Aseguran 500 contenedores de Combustible Ilegal en Carretera a San Luis Potosí

Personal de la Policía Estatal realizó el hallazgo de un predio donde se almacenaban miles de litros de combustible ilegal, en la carretera a San Luis Potosí, a la altura de Santa Rosa Jauregui.

El lugar operaba bajo la fachada de una empresa dedicada a la renta de maquinaria pesada y grúas, En su interior fueron encontrados más de 500 contenedores donde se almacenaba el hidrocarburo de procedencia ilícita.

¿Qué fue lo que aseguraron en la carretera a San Luis Potosí?

540 cubitanques de mil litros cada uno, casi llenos al 90%, con un líquido oscuro y viscoso (aproximadamente 486 mil litros).

28 cubitanques vacíos.

172 bidones de 50 litros con líquido color café (cerca de 79 mil 740 litros).

Dos tolvas metálicas presuntamente usadas para filtración o procesamiento.

Siete tanques tipo franktank de 80 mil litros vacíos.

Un franktank adicional, lleno al 90%, con líquido color café.

Señalar que una persona que conducía una pipa de 40 mil litros fue detenida, se presume que era utilizada para el traslado del hidrocarburo.

Información en desarrollo...

