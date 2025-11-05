En las últimas horas, el nombre de Fátima Bosch ha captado los reflectores a nivel mundial por la forma cómo se defendió del empresario tailandés Nawat Itsaragrisil

Fátima Bosch se ha ganado al público de Miss Universo luego de su valentía en su respuesta a la forma de cómo la trató e insultó el empresario tailandés Nawat Itsaragrisil. Te decimos cuándo y a qué hora ver la participación de la mexicana en el certamen de belleza. Te decimos cuándo será la participación de la mexicana

La polémica que llevó a Fátima Bosch a ser tendencia mundial

Este 2025, el certamen de Miss Universo se llevará a cabo en Tailandia. Los preparativos alrededor del concurso de belleza habrían pasado desapercibidos de no ser por una polémica: el empresario Nawat Itsaragrisil, director regional del certamen, insultó a Fátima Bosch durante una ceremonia previa.

La representante mexicana no solo no se calló, sino que recibió el apoyo de sus demás compañeras ante la falta de respeto de la que fue objeto. En un video publicado posteriormente en redes sociales, la tabasqueña de 25 años señaló que no se marcharía de Miss Universo y, por el contrario, refrendó su compromiso para representar a México en el certamen:

Decirle a mi país que aquí estoy, no tengo miedo de alzar mi voz, estoy aquí más fuerte que nunca, tengo un propósito, tengo cosas que decir, tengo un espacio que ocupa.

La polémica desatada a nivel mundial por este incidente incluso fue abordado por Claudia Sheinbaum, quien señaló que la controversia le recordó al antiguo dicho “calladita te ves más bonita”, que ha pasado a representar el machismo que distinguió a las generaciones anteriores. La presidenta ofreció su apoyo a la modelo mexicana y añadió:

Las mujeres nos vemos más bonitas cuando alzamos la voz y participamos, porque eso tiene que ver con el reconocimiento de nuestros derechos.

¿Cuándo y a qué hora ver la ceremonia de Miss Universo donde estará Fátima Bosch?

El lamentable incidente ha propulsado el nombre de Fátima Bosch en redes sociales y ahora muchos de sus seguidores esperan la ceremonia donde la mexicana podría tener una revancha simbólica.

La ceremonia de final de Miss Universo 2025 se realizará el próximo 21 de noviembre. Sin embargo, este no será el único evento relacionado al certamen.

El próximo 19 de noviembre se llevará a cabo el Concurso de Trajes Nacionales, que también será transmitido en vivo.

Fátima Bosch, quien participará en Miss Universo 2025. Foto: Instagram @fatimaboschfdz

Las fechas importantes que debes apuntar para apoyar a Fátima Bosch en su camino por Miss Universo 2025 son:

19 de noviembre: Concurso de Trajes Nacionales . Se transmitirá a las 7 de la tarde de Tailandia y a las 6 de la mañana de la Ciudad de México.

. Se transmitirá a las 7 de la tarde de Tailandia y a las 6 de la mañana de la Ciudad de México. 21 de noviembre: Final de Miss Universo 2025 , también a las 7 de la tarde de Tailandia y 6 de la mañana de la Ciudad de México.

de , también a las 7 de la tarde de Tailandia y 6 de la mañana de la Ciudad de México. La salida de las delegadas está contemplada para el 22 de noviembre del 2025.

En la edición 74 de Miss Universo participarán 122 representantes. La ceremonia final estará conducida por el comediante Steve Byrne y participará el cantante y compositor franco libanés, Omar Harfouch.

