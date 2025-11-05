Fátima Bosch Seguirá en Miss Universo 2025 luego de Polémica por Insultos de Nawat Itsaragrisil

Fátima Bosch, representante de México en Miss Universo 2025, aseguró este 5 de noviembre de 2025 que seguirá en el certamen luego de la polémica por los insultos de Nawat Itsaragrisil, director de Miss Grand International en Tailandia.

Video relacionado: Mexicana Fátima Bosch Denuncia Agresión por Parte del Organizador de Miss Universo

A través de un video en sus redes sociales, la tabasqueña de 25 años confirmó que está comprometida con el concurso.

Decirle a mi país que aquí estoy, no tengo miedo de alzar mi voz, estoy aquí más fuerte que nunca, tengo un propósito, tengo cosas que decir, tengo un espacio que ocupar

Además, subrayó que México "tiene representante" de Miss Universo.

Estoy comprometida completamente en esto como el día uno, y mientras sea Miss Universo México, tienen representante

Aseguró que Miss Universo va más allá de una competencia de belleza o apariencia, al estar en la búsqueda de que, a través de sus palabras, muchas otras mujeres encuentren su valor, fuerza y trascendencia dentro de la sociedad.

Estamos en el siglo XXI y yo no soy una muñeca, para estarla maquillando y peinando y cambiándole la ropa, yo vine aquí a ser una voz para todas las mujeres y para todas las niñas que luchan por causas

Nawat Itsaragrisil llora por caso Fátima Bosch

Nawat Itsaragrisil rompió en llanto durante la ceremonia de bienvenida de Miss Universo 2025, un día después del polémico enfrentamiento verbal que tuvo con Fátima Bosch en la ceremonia de imposición de bandas. Después de que Miss México asegurara que el presidente de Miss Grand International la llamó tonta, por supuestamente no haber publicado contenido del país anfitrión, Nawat Itsaragrisil lloró ante la prensa.

La representante de México en Miss Universo, Fátima Bosch, se enfrentó al empresario tailandés Nawat Itsaragrisil, quien le reclamó por no publicar el contenido que el comité le había pedido. Aunque ella insistió en que se trataba de un malentendido, las cosas escalaron tanto que Fátima decidió abandonar el evento en que se encontraba, asegurando que él le había faltado al respeto a ella y a la delegación mexicana.

El incidente generó una ola de apoyo hacia la mexicana por parte de otras concursantes, celebridades y usuarios en redes sociales, quienes criticaron el comportamiento del directivo. Incluso, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre lo ocurrido en Tailandia, respaldando la reacción de Bosch.

Indignación en Miss Universo por directivo que insultó a Fátima Bosch

Nawat Itsaragrisil, el directivo de Miss Universo en Tailandia, llamó el martes 4 de noviembre de 2025 "tonta" a la concursante mexicana, Fátima Bosch, lo que desató indignación entre sus compañeras, algunas de las cuales abandonaron un evento en solidaridad con la mujer.

La modelo mexicana de 25 años, originaria del estado de Tabasco, denunció en un video en TikTok que Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International (MGI) y director regional en Asia de Miss Universo, la llamó "tonta" y le faltó al respeto frente a sus compañeras por un desacuerdo en la grabación de promocionales.

En otro video viral, se escucha a Itsaragrisil intentar calmar a las otras competidoras, quienes se solidarizaron con la mexicana, pero varias de ellas, como las representantes de Bahamas, Armenia, Cabo Verde y Palestina, se paran e intentan abandonar el recinto.

"Deténganse. Si alguien quiere continuar el concurso, siéntese", advierte Itsaragrisil.

Y en otro video, compartido en directo por la página oficial de Facebook de Miss Thailand, ya cuando intenta conciliar con las competidoras, el director pide que "dejen regresar a las concursantes, excepto a México porque habla mucho".

Mujeres de 130 países y territorios comenzaron el domingo en Tailandia las actividades oficiales del certamen de belleza Miss Universo, cuya 74 edición se perfila como la más grande en número de participantes, con el debut de Palestina en la competencia.

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI