Grecia Quiroz Rinde Protesta como Alcaldesa de Uruapan, Michoacán, Tras Asesinato de su Esposo

Fue este miércoles 5 de noviembre 2025, en una sesión extraordinaria que el Congreso de Michoacán discutió y votó con 38 votos a favor y cero en contra, la propuesta para que Grecia Quiroz asuma el cargo como alcaldesa sustituta de Uruapan.

Antes de las 14:00 horas, la viuda de Carlos Manzo llegó al Congreso del estado.

del estado. Después a las 14:42 horas inició la discusión ante el pleno del Congreso local, la cual inició con un minuto de silencio y terminó con un minuto de aplausos.

A las 15:40 horas terminó la sesión, ya que Grecia Quiroz había rendido protesta y dado un discurso en tribuna.

En los asiento de los diputados se colocó un gran moño negro en señal de luto por el homicidio del alcalde, y se desplegó una manta que decía:

Michoacán está de luto. Exigimos justicia para Carlos Manzo y paz para todas las familias

Grecia Quiroz toma protesta como alcaldesa de Uruapan

Después de aprobarse su nombramiento, Grecia Itzel Quiroz García, rindió protesta como la próxima alcaldesa de Uruapan para el periodo 2024-2027, el cual debe asumir de inmediato. Al subir a la tribuna, la alcaldesa de Uruapan dijo:

El legado de Carlos Manzo va a seguir, así hayan callado su voz, así quienes hayan dado la indicación de arrebatarle la vida de la manera más cruel, esto seguirá esto continuará y el Movimiento del Sombrero no parará

Por esto, pidió a todo el Movimiento del Sombrero que no caigan, que sigan firmes como él decía

Sigamos fuertes, unidos en esta lucha que él encabezaba. Hoy con la frente en alto como él me lo enseñó, seguiré sus pasos

Aseguró que nadie va a apagar el sueño de Carlos Manzo, y que donde quiera que esté su esposo le dará fuerzas para seguir.

Señaló que tiene el corazón destrozado porque le quitaron a su compañero de vida

a mi compañero de lucha al padre de mis hijos, pero hoy también vengo con este valor que él me enseñó con esta entereza con la que él se levantaba todos los días a luchar, a combatir alzar la voz, a gritar, a pedir auxilio por nuestro municipio por nuestro estado de Michoacán

Finalmente, destacó que es triste y desafortunado que tuvo que pasar esto, el crimen de su esposo, "para que voltearan a ver Uruapan".

Fue una ejecución anunciada, dijo diputado del Movimiento del Sombrero

Antes de tomarle protesta, los diputados dieron su posicionamiento, el primero en hacerlo fue el diputado Independiente del Movimiento del Sombrero, Carlos Alejandro Bautista Tafoya.

Lo que comenzó como una esperanza, hoy es una tragedia... A Carlos Manzo no lo asesinaron, ustedes dejaron que lo asesinaron, su muerte fue una ejecución anunciada.

Después de su postura y al grito de ¡Carlos Manzo vive!, Bautista Tafoya, dijo a la alcaldesa de Uruapan que la van a cuidar y apoyar.

Movimiento del Sombrero

En apoyo a Grecia Quiroz acudieron decenas de personas, integrantes del Movimiento del Sombrero, procedentes de Uruapan. Destacó el regidor del mismo municipio, Víctor Hugo de la Cruz Saucedo, quien resultó herido durante el ataque al alcalde Carlos Manzo y el diputado Independiente del Movimiento del Sombrero en el Congreso de Michoacán, Carlos Alejandro Bautista Tafoya.

