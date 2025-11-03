En el ataque en el que murió Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán, destaca el nombre de Víctor Hugo De la Cruz Saucedo, el regidor que sobrevivió y presenció la muerte del funcionario.

Víctor Hugo de la Cruz compartió en redes sociales una publicación en Facebook, este 3 de noviembre de 2025, junto a Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, donde expresó su pésame y manifestó su apoyo.

Quiero que sepas que tienes todo mi apoyo, mi cariño, admiración y respaldo. Cuentas y contarán conmigo lo que me quede de vida, tú y tus niños, que fueron la adoración de mi presidente y amigo

Asimismo, aseguró que este “movimiento seguirá más fuerte que nunca”.

A donde tú digas y lo que tú decidas, eso vamos a hacer, pero este movimiento seguirá más fuerte que nunca. La voluntad del sombrero no morirá, sigue más viva que nunca

Víctor Hugo de la Cruz estaba en compañía del presidente municipal de Uruapan

Víctor Hugo de la Cruz, regidor de Uruapan, estaba en compañía del presidente municipal al momento en que ocurrió el atentado, durante un evento relacionado con la celebración del Día de Muertos, en pleno Centro Histórico, cuando el alcalde y comitiva acudieron al Festival de las Velas.

El regidor ha relatado que Carlos Manzo acababa de cortar el listón del festival y se encontraba conviviendo con los asistentes cuando iniciaron las detonaciones, e incluso creyó que se trataba de cohetes, hasta que descubrieron que era un ataque directo.

El presidente acababa de inaugurar el Festival de Velas aquí Uruapan. Estábamos en el tendido de velas, él siempre fue muy cercano con la gente. Llegan y le piden fotos, de repente se escuchan algunas detonaciones. Buscamos a nuestro presidente, el cual estaba ya en el suelo porque había sido atacado

¿Cuál es el estado de salud del regidor Víctor Hugo?

Víctor Hugo de la Cruz resultó herido de bala en un costado, pero se encuentra fuera de peligro y agradeció que pudo sobrevivir al atentado.

Gracias a Dios la bala no tocó ningún órgano vital

A pesar de la muerte de Carlos Manzo, Víctor Hugo De la Cruz aseguró que el movimiento político y social de “La voluntad del sombrero”, continuará.

Con información de N+

