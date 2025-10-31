Aumento Tarifa a Transporte CDMX: ¿Cuáles son las Nuevas Obligaciones de los Conductores?

El aumento de tarifa al transporte público en CDMX es un hecho. La Secretaría de Movilidad capitalina anunció los detalles del incremento luego de una reunión con representantes de rutas y transportistas. Sin embargo, este cambio viene con ajustes en la manera de brindar el servicio; estos son los detalles.

De acuerdo con la Semovi, la decisión se tomó en conjunto con la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), con la finalidad de ofrecer un servicio de transporte eficiente y de calidad.

Así como atender las necesidades de las personas operadoras y a medida de lo posible, no afectar la economía de las personas usuarias

En ese sentido, se autorizó el aumento a la tarifa del transporte en CDMX de $1.50, para las unidades de Ruta y Corredor, con excepción del Sistema Metrobús. Dichas disposiciones se publicarán en la Gaceta Oficial de la CDMX y entrarán en vigor un día después.

Tanto concesionarios como permisionarios deberán exhibir de manera permanente en lugares visibles de sus vehículos, terminales y bases, la tarifa autorizada. De lo contrario la actualización no tendrá efecto alguno

¿Cuáles son las nuevas obligaciones de los conductores por aumento a tarifa?

Luego de dar a conocer el aumento a la tarifa del pasaje en CDMX, la Semovi aseguró que entre los acuerdos se establecieron reglas para los conductores.

Para garantizar a las y los usuarios una mejora en el servicio del transporte

Por ello, el grupo transportista se comprometió a cumplir de manera obligatoria estas disposiciones:

Portar licencia para conducir Tipo “C” vigente y visible

Retirar vidrios polarizados

Contar con seguro de responsabilidad civil vigente para la unidad en

civil vigente para la unidad en operación

Exhibir el número de placa en la cromática de la unidad

de la unidad Revisiones periódicas en luces, puertas, pasamanerías, llantas y frenos

en luces, puertas, pasamanerías, llantas y frenos Asegurar el correcto funcionamiento de los dispositivos de seguridad con los que cuenta la

unidad ( cámaras, botones de auxilio y GPS )

) Los conductores deberán portar un uniforme : pantalón oscuro y camisa blanca

: pantalón oscuro y camisa blanca Mantener las unidades en condiciones óptimas de limpieza

Participar en programas de capacitación para las y los operadores de las rutas

¿Cómo denunciar el mal servicio del transporte público en CDMX?

Con el aumento a la tarifa del transporte en CDMX, vienen también las exigencias de los usuarios. Por ello, si notas mal estado de las unidades, así como faltas que cometen los operadores de las distintas rutas que operan en la capital, puedes hacer tu denuncia ante la Semovi.

Si fuiste víctima de un mal trato al usar el transporte público, realiza tu denuncia a través de Vigimovi CDMX, para ello solo necesitas:

Número de placa

Número de sitio

Ruta

Ramal

Nombre de conductor

Lugar donde sucedieron los hechos

También puedes adjuntar evidencia multimedia, tal es el caso de fotos, vídeos o audios para realizar tu reporte con más detalle.

Una vez que tengas lista esta información, escribe a las redes sociales de la Semovi o llama a LOCATEL: 56581111.



