Hallan Muerto a Jardinero en Alberca de Casa Residencial en Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX

Un jardinero murió al caer en la alberca de la vivienda en la que trabajaba en la colonia Jardines del Pedregal de la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México. ¿Qué pasó?

Según los primeros reportes, los servicios de emergencias fueron alertados luego del hallazgo de una persona inconsciente al interior de un inmueble ubicado en la calle Fuego, por lo que de inmediato se dirigieron a la zona.

En el lugar, los paramédicos encontraron a un hombre que no respondía, así que le brindaron los primeros auxilios; sin embargo, a pesar de los esfuerzos, confirmaron su fallecimiento.

¿Qué pasó con el jardinero?

Luego de confirmarse el fallecimiento del hombre, las autoridades acordonaron la zona para iniciar con las primeras investigaciones. Posteriormente llegaron elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), con la finalidad de recabar indicios y el levantamiento del cuerpo.

Durante las primeras indagatorias, se sabe que la víctima laboraba como jardinero en la vivienda, por lo que fue hallado sin vida al interior de la alberca, por lo que se presume que la causa de su fallecimiento fue ahogamiento por sumersión.

No obstante, serán las autoridades quienes realicen los análisis correspondientes, así como la revisión de cámaras y otra información que ayuda a esclarecer el caso.

