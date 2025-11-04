¿Quién es Grecia Quiroz, Propuesta Para ser la Nueva Alcaldesa de Uruapan, Michoacán?

Grecia Itzel Quiroz García se perfila para asumir la Presidencia Municipal de Uruapan, Michoacán, tras el asesinato de su esposo, el alcalde en funciones, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido el pasado 1 de noviembre durante una celebración pública.

Este martes 4 de noviembre, el Congreso del Estado de Michoacán recibió la propuesta para que Quiroz fuera designada como presidenta municipal sustituta. La iniciativa será discutida y votada por el pleno mañana miércoles 5 de noviembre.

La Comisión de Gobernación del Congreso del estado emitió un dictamen favorable sometido a consideración en una sesión extraordinaria programada para este miércoles 5 de noviembre a las 14:30 horas, para discutir la designación de Grecia Quiroz como presidenta municipal sustituta.

En el decreto publicado por el Congreso local establece:

“PRIMERO. Se designa a la ciudadana Grecia Itzel Quiroz García como Presidenta Municipal Sustituta del Ayuntamiento de Uruapan, Michoacán, por el periodo constitucional 2024-2027".

La designación se concretó tras la notificación de la ausencia definitiva del alcalde Carlos Manzo y luego de que la síndica municipal, Hilda Flor del Campo Maldonado, declinara asumir el cargo. Posteriormente, Quiroz logró el consenso del llamado Movimiento del Sombrero, corriente ciudadana independiente fundada por su esposo.

¿Quién es Grecia Quiroz?

Originaria de Michoacán, Grecia Quiroz es licenciada en Ciencias Políticas y ha tenido una participación activa en la vida social del municipio. Desde abril de 2024 se desempeñaba como presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal, donde impulsó programas de apoyo a la infancia, mujeres y adultos mayores.

Grecia Quiroz y Carlos Manzo. Foto: FB

En sus redes sociales se mostraba encabezando jornadas sociales y acompañando a su esposo Carlos Manzo en diversos actos públicos, incluido el Festival de las Velas, evento en el que el edil fue asesinado tras siete impactos de bala.

Madre de dos hijos, Grecia Quiroz era descrita por su esposo como “compañera de vida” y “madre entregada”.

Hasta el momento, no se le conocen antecedentes en cargos de elección popular ni militancia partidista, aunque su cercanía con los proyectos comunitarios de su esposo y su liderazgo social la perfilan como una figura de continuidad en la administración municipal de Uruapan.

