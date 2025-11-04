Congreso de Michoacán Votará y Tomará Protesta a Alcalde Sustituto de Uruapan; Perfilan a Grecia
Grecia Quiroz esposa de Carlos Manzo, alcalde asesinado de Uruapan, se perfila para ocupar el cargo
El Congreso de Michoacán citó a los diputados a acudir a una sesión extraordinaria este miércoles 5 de noviembre 2025, a la discusión y votación para quien asuma el cargo de presidente municipal de Uruapan, luego de que Carlos Manzo fuera asesinado el sábado 1 de noviembre 2025.
Único. lectura, discusión y votación del dictamen con proyecto de decreto mediante el cual se designa presidente municipal sustituto del H. Ayuntamiento de Uruapan, Michoacán por el tiempo que resta para concluir el periodo 2024-2027, elaborado por la comisión de Gobernación. Y toma de protesta
En tanto, hoy, el Congreso de Michoacán recibió una propuesta para la designación de la Presidencia Municipal de Uruapan, quien se perfila sea Grecia Quiroz, esposa de Carlos Manzo.
Este martes 4 de noviembre 2025, Grecia Quiroz se reunió en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum.
Grecia Itzel Quiroz García fue propuesta por el diputado independiente Carlos Bautista Tafolla, ya que Carlos Manzo fue un candidato independiente que llegó por esta vía a la presidencia municipal de Uruapan.
Actualmente, Grecia Quiroz es la presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia municipal.
Es Licenciada en Ciencias Políticas.
