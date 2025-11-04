En el pleno de la Cámara de Diputados, este martes 4 de noviembre de 2025, se rindió un homenaje con sombreros en memoria de Carlos Manzo, exdiputado federal y alcalde de Uruapan, Michoacán, asesinado el pasado sábado en un evento público.

Además, en el Instituto Nacional Electoral (INE) se guardó un minuto de silencio de pie por los homicidios de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, y el del líder limonero Bernardo Bravo, así como por el incendio en Hermosillo, Sonora que dejó 23 personas sin vida.

Sesión del INE del 4 de noviembre de 2025, guardan minuto de silencio en honor de Carlos Manzo. Foto: INE

Así fue el homenaje a Carlos Manzo en San Lázaro

Sombreros con pintura asemejando sangre tras el asesinato de Carlos Manzo, edil de Uruapan. Foto: Cuartoscuro

El homenaje a Carlos Manzo en la Cámara de Diputados se realizó durante la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) llevaron sombreros con pintura simulando sangre, mientras que los panistas colocaron veladoras en sus curules.

La presidenta de la Mesa Directiva, diputada Kenia López Rabadán, expresó que el pasado 1 de noviembre fue asesinado Carlos Manzo Rodríguez, exdiputado federal y presidente municipal de Uruapan, Michoacán.

Su pérdida representa un hecho profundamente lamentable para su comunidad y para todo México

En memoria de su trayectoria y como muestra de solidaridad con su familia y seres queridos, así como para todo el pueblo de Michoacán, solicitó a los diputados guardar un minuto de silencio en memoria de Carlos Manzo Rodríguez.

Previamente, informó que por acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) se determinó guardar cuatro minutos de silencio; el primero con motivo del lamentable asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Alberto Manzo Rodríguez.

El segundo, por el sensible fallecimiento de Francisco Rojas Gutiérrez; el tercero con motivo del sensible fallecimiento de la señorita Elena Sánchez Algarín, funcionaria de la Cámara de Diputados, y el cuarto por las víctimas que murieron en el incendio en una tienda de conveniencia en Hermosillo, Sonora.

¿Quién Era Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan, Michoacán?

Durante el Festival de Velas, fue asesinado a balazos el alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, quien llegó al cargo como independiente y una agenda centrada en la mano dura contra el crimen. Su política y discurso le ganó comparaciones con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. ¿Quién era? ¿Cuál era su partido? Te contamos

El asesinato de Manzo fue confirmado por el Gabinete de Seguridad; mientras que el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó que hay dos personas detenidas vinculadas con el ataque y una más fue abatida.

Trayectoria de Carlos Manzo

Carlos Manzo se postuló como candidato independiente a la Presidencia Municipal de Uruapan en las elecciones de 2024 y resultó ganador. Antes de ser alcalde, Manzo fue diputado de Morena de 2021 a 2024. De 2017 a 2018 fue auditor del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Michoacán.

El alcalde de Uruapan estudió la licenciatura en Ciencias Políticas y Gestión Pública en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente.

Manzo era comparado con Nayib Bukele por impulsar medidas controvertidas, como la activación de códigos rojos tras capturas de líderes criminales, como "El Rino".

El presidente municipal se pronunció en contra de la estrategia de seguridad del gobierno federal anterior, encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

Se declaró a favor de la “cero tolerancia” y uso irrestricto de la fuerza. Incluso llegó a pedir armas de alto calibre, para igualar la capacidad de fuego del crimen organizado.

¿De qué partido era Carlos Manzo?

Carlos Alberto Manzo llegó a la presidencia municipal como candidato independiente en 2024, pero previamente fue diputado por Morena de 2021 a 2024.

Con información de N+

