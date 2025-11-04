Estos Delitos Imputan a Detenidos por Protesta en Morelia ante Asesinato de Carlos Manzo

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) informó hoy, 4 de noviembre de 2025, que se ejerció acción penal en contra de uno de los ocho detenidos por las protestas del pasado domingo en el Centro Histórico de Morelia, luego del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

En un comunicado, la dependencia estatal detalló que de los ocho detenidos, se determinó el ejercicio de la acción penal en contra de Raúl “N” y reveló el delito que se le imputa.

Acción penal contra Raúl “N”

Según la información de la FGE, se acreditó la probable participación de Raúl “N” en el delito de sabotaje y daño en las cosas.

Lo anterior de acuerdo con la investigación inicial de los hechos ocurridos en Palacio de Gobierno, luego del ingreso violento de un grupo de personas.

Debido a ello se determinó la acción penal en su contra y en las próximas horas será presentado ante el juez de control.

¿Qué pasará con el resto de los detenidos?

La Fiscalía estatal informó que se determinó la libertad de las otras siete personas aprehendidas por los hechos violentos del pasado domingo.

Sin embargo, dijo que a una de ellas, identificada como Pedro “N”, se le cumplimentó una orden de aprehensión en su contra por el delito de fraude.

La dependencia agregó que mantendrá abierta la carpeta de investigación para la incorporación de datos de otras personas que participaron en los hechos, que fueron denunciados ante el Ministerio Público.

Luego del homicidio de Manzo, en varias ciudades michoacanas estallaron protestas en las que se ocasionaron varios destrozos.

