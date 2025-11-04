En Fotos: Así fueron los Destrozos en Uruapan y Apatzingán en Protesta por Asesinato de Manzo
Por segundo día consecutivo, manifestantes causaron destrozos en sus exigencias de justicia por el asesinato de Carlos Manzo en Michoacán; los inconformes vandalizaron en Uruapan y Apatzingán
La administración de la morenista Fanny Arreola Pichardo, alcaldesa de Apatzingán, condenó enérgicamente los actos violentos y dijo que se llevan a cabo las investigaciones correspondientes. Foto: Ayuntamiento Apatzingán.
Además, entraron a las oficinas y vandalizaron las diversas áreas de la sede gubernamental de Apatzingán, sin que ninguna autoridad lo impidiera. Foto: Ayuntamiento de Apatzingán.
En Apatzingán se implementó un operativo para restablecer el orden y la administración atribuyó los actos violentos a "un grupo de choque". Foto: Ayuntamiento de Apatzingán.
La policía local no intervino y solo realizaba rondines cerca de la sede del Ejecutivo municipal. Foto: Ayuntamiento de Apatzingán.
"¡Fuera Claudia!" y "¡Fuera Fanny!", gritaron algunos inconformes en Apatzingán. Foto: Ayuntamiento de Apatzingán.
La noche de este 3 de noviembre, manifestantes causaron destrozos y actos vandálicos en Uruapan y Apatzingán, en el segundo día consecutivo de manifestaciones para exigir justicia por el asesinato de Carlos Manzo, cuyo crimen ha conmocionado al país desde la Tierra Caliente de Michoacán.
En ambos municipios de la región de Tierra Caliente, ciudadanos se movilizaron portando pancartas, mantas y con gritos para pedir la renuncia de autoridades locales y estatales. Realizaron pintas y quemas para mostrar su molestia ante la situación de inseguridad que padecen.
Mientras que en Uruapan algunos estudiantes se enfrentaron a policías e incendiaron una pila de madera en la construcción de la estación 3 del teleférico, en Apatzingán, los inconformes ingresaron al Palacio Municipal y prendieron fuego al mobiliario, como a figuras por las festividades del 1 y 2 de noviembre de la explanada.
En esta última demarcación se implementó un operativo para restablecer el orden y la administración atribuyó los actos violentos a "un grupo de choque".
En tanto, en la ciudad que gobernó Manzo, Grecia Quiroz, su viuda pidió que las protestas se realizaran de forma pacífica, sin caer en vandalismo, para honrar la memoria del edil asesinado el pasado sábado tras inaugurar un evento en el marco de las festividades del Día de Muertos.
Elementos del cuerpo de bomberos arriban a la zona donde un grupo de manifestantes quemó madera en la construcción de una estación de teleférico en Uruapan, Michoacán.— NMás (@nmas) November 4, 2025
Video: N+
Sigue la señal por https://t.co/gfh1IiMH2O pic.twitter.com/J1BZs2MKdk
Las manifestaciones de este lunes se suman a las registradas el 2 de noviembre en Morelia, donde fue vandalizado el Palacio de Gobierno estatal y se detuvo a ocho personas por los daños causados a 16 áreas, incluido el acceso principal.
