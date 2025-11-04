Grecia Quiroz, Esposa de Carlos Manzo, Llega a Palacio Nacional para Reunirse con Sheinbaum

Grecia Quiroz, esposa de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, se reúne este martes 4 de noviembre 2025, con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

Carlos Manzo fue asesinado el sábado 1 de noviembre durante el Festival de Velas, un evento público y masivo que se celebraba en el centro de la localidad como parte de la festividad de Día de Muertos.

En un video grabado por N+, se observa a la viuda del alcalde llegar a Palacio Nacional a bordo de una camioneta gris y custodiada por una unidad de la Guardia Nacional.

¿Quién es Grecia Quiroz?

Grecia Quiroz es la esposa de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan asesinado el pasado fin de semana.

Es la presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia municipal.

Anoche, durante el segundo día de protestas en demanda de justicia por el homicidio del alcalde de Uruapan, se registraron hechos de vandalismo en el mismo municipio, y así como en Apatzingán, ante esto, Grecia Quiroz, pidió a los manifestantes a que lo hagan de manera pacífica y no afectar a terceros, pues afirmó que eso no le hubiese gustado a Carlos Manzo.

