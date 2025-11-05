Termómetro Bajará Esta Noche hasta -10 Grados en México: Lista de Estados Afectados por Heladas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) prevé que durante la tarde de este miércoles 5 y hasta la mañana del jueves 6 de noviembre de 2025 el termómetro descienda hasta -10 grados centígrados en algunas partes del país.

De acuerdo con el último pronóstico extendido a 96 horas del SMN, este día el frente frío número 12 se extenderá sobre Quintana Roo y el noroeste del mar Caribe, en interacción con la onda tropical 40, que se desplazará sobre la península de Yucatán y gradualmente el sureste mexicano, y una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el golfo de México.

Noticia relacionada: Frío en CDMX: ¿En Qué Alcaldías Prevén Hasta 4 Grados de Temperatura? Activan Alerta Amarilla

Lo anterior ocasionará chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones, con lluvias puntuales muy fuertes en cinco estados. Al final del día, se pronostica que el frente número 12 se disipe sobre el mar Caribe.

Además, la masa de aire frío que impulsó al frente frío modificará sus características térmicas, permitiendo un gradual ascenso de las temperaturas vespertinas en el norte, centro y oriente del país; sin embargo, se prevé ambiente frío a muy frío al amanecer con presencia de heladas en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

En tanto que prevalecerá viento de componente norte con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas). Por otro lado, el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México ocasionará lluvias aisladas en Jalisco, Michoacán y Guerrero.

En el resto de la República Mexicana se mantendrá baja probabilidad de lluvia, subrayó el Meteorológico Nacional.

¿En qué estados descenderá la temperatura?

Desde la tarde de este miércoles hasta la mañana del jueves, se prevé que el termómetro oscile de la siguiente forma:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C : zonas serranas de Chihuahua y Durango.

: zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C : zonas serranas de Baja California, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

: zonas serranas de Baja California, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México y Oaxaca.

Lluvias puntuales muy fuertes en 5 estados

Mientras que los siguientes estados tendrán lluvias puntuales muy fuertes de hasta 75 milímetros:

Veracruz (región Olmeca) Tabasco (norte, centro y oeste) Campeche (este y suroeste) Yucatán (norte, centro y sur) Quintana Roo (norte y centro)

Historias recomendadas:

AMP