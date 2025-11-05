Grecia Quiroz: ¿Qué Esposas se Volvieron Alcaldesas en México Tras Asesinato de Presidentes Municipales? Lista

Grecia Quiroz rindió protesta este miércoles 5 de noviembre 2025, como alcaldesa sustituta de Uruapan ante el pleno del Congreso de Michoacán, luego de que su esposo fuera asesinado el pasado 1 de noviembre, durante la celebración de Día de Muertos.

Sin embargo, no es el único caso. No es la única esposa que ha tenido que asumir el cargo después de que su esposo como presidente municipal fuera asesinado.

Guerrero

Rosario Zúñiga de la Rosa: Tomó protesta como alcaldesa de Copala, Guerrero, el 24 de octubre 2024, luego de que su esposo, el capitán de la Marina, Salvador Villa Flores, del partido México Avanza, fuera asesinado 2 semanas después de haber sido electo.

Felícitas Muñiz Gómez asumió la candidatura de Abel Montufar Mendoza, quien era alcalde con licencia de Coyuca de Catalán, y candidato a diputado local el cual fue asesinado el 8 de mayo de 2018. Sin embargo, Felícitas Muñiz no ganó.

Michoacán

Marisol Castro Vaca tomó el lugar de su esposo y alcalde de Paracho, Stalin Sánchez González, quien fue asesinado el 6 de octubre de 2017.

Colima

Blanca Esthela Acevedo Gómez asumió como alcaldesa de Ixtlahuacán, después de que su esposo Crispín Gutiérrez Moreno, fuera asesinado en octubre de 2017. El suplente del alcalde no aceptó asumir la presidencia municipal, por lo que Blanca Esthela, quien era regidora con licencia, rindió protesta.

10 alcaldes asesinados

De 2024 a la fecha, 10 alcaldes han sido asesinados, entre ellos presidentes municipales de Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí e Hidalgo. Tres de ellos son de Michoacán.

