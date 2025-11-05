Claudia Sheinbaum y Grecia Quiroz Acuerdan Comunicación en Marco del Plan Michoacán
Grecia Quiroz asumirá el cargo de alcaldesa de Uruapan, luego del asesinato de su esposo Carlos Manzo
Luego del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió en Palacio Nacional con la esposa del presidente municipal, Grecia Quiroz, y otras autoridades, entre ellas el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch; la mandataria reveló los acuerdos a los que llegaron en el encuentro, en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.
- En contexto: Carlos Manzo fue asesinado la noche del 1 de noviembre de 2025, en la Plaza Morelos, en el centro de Uruapan, durante el Festival de las Velas, por la celebración de Día de Muertos.
- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, reveló que un grupo criminal está detrás del asesinato del alcalde de Uruapan.
- En tanto, Grecia Quiroz fue propuesta para sustituir a su esposo como alcaldesa de Uruapan y este miércoles tomará posesión del cargo, en el Congreso de Michoacán.
Sheinbaum y Quiroz acuerdan comunicación para apoyo a Uruapan
En la conferencia mañanera de hoy, 5 de noviembre de 2025, la presidenta Sheinbaum Pardo dijo que con Grecia Quiroz acordó mantener comunicación para seguir apoyando al municipio de Uruapan, de cara a la puesta en marcha del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.
Además de Grecia Quiroz, en la reunión también estuvieron presentes Juan Manzo, hermano de Carlos Manzo, y un equipo cercano, quienes “con toda razón exigen justicia y que se llegue hasta el final de esta investigación y se haga justicia del asesinato del presidente municipal”.
Borrador del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia
Además, la mandataria prevé que el primer borrador del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia esté listo la tarde del viernes, 7 de noviembre de 2025, "para poderlo presentar la próxima semana".
Información en desarrollo…
