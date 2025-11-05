Bloqueos de Agricultores: ¿Qué Carreteras de México Siguen Cerradas Hoy 5 de Noviembre 2025?

El Paro Nacional de Agricultores ya cumplió más de una semana y, supuestamente, debería haber terminado; sin embargo, algunos campesinos siguen inconformes con los acuerdos alcanzados entre líderes del gremio y autoridades del Gobierno de México; aquí te decimos dónde hay bloqueos en carreteras de México hoy, 5 de noviembre de 2025.

¿Dónde hay bloqueos en carreteras hoy?

Guanajuato es uno de los estados de la República mexicana que sigue con al menos siete bloqueos en algunas carreteras, por parte de agricultores.

Las carreteras con bloqueos son las siguientes:

Carretera Irapuato-Abasolo.

Autopista 45D Salamanca-León-Aguascalientes, a la altura de la comunidad Plan de Ayala.

Carretera federal 45, en el tramo Irapuato-Salamanca.

Carretera federal 90 Irapuato Zapotlanejo, en la comunidad de Churipitzeo.

Carretera federal 90 Irapuato Zapotlanejo, en la comunidad Laguna de Cortés.

Carretera federal 90 Irapuato-Abasolo, en el entronque Pueblo Nuevo.

Carretera Pénjamo, en el dren de la comunidad de Santa Ana Pacueco.

Información en desarrollo…

Con información de N+.

RMT