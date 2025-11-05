Manifestación de Policías Hoy: Zona Afectada por Protesta en CDMX

¡Toma precauciones! Este miércoles 5 de noviembre de 2025, policías de la Ciudad de México (CDMX) realizarán un mitin en la capital mexicana, por lo que las autoridades advirtieron sobre posibles afectaciones viales.

Ante ello, aquí te informamos cuál será la zona afectada por la manifestación de los uniformados, para que tomes previsiones y no se te haga tarde al realizar tus actividades diarias.

¿Dónde será la protesta de policías?

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los policías capitalinos llevarán a cabo el mitin “Por la dignificación policial”.

La protesta será a las 12:00 horas en la Plaza de la Constitución, en el Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Sin embargo, la SSC no descartó que los uniformados realicen una marcha hacia alguna dependencia de Gobierno o punto de la Ciudad de México, además del bloqueo de vialidades como medida de protesta exigiendo el cumplimiento de sus demandas.

¿Qué demandan los policías CDMX?

Según la agenda, la protesta de los oficiales será para exigir que se abran espacios de diálogo institucional para que se revisen los recientes nombramientos en la estructura de mando de la corporación.

Además, que se establezcan mecanismos de evaluación de desempeño más transparentes; así como que se impulse un proceso de comunicación directa con la base policial, a fin de fortalecer la moral interna y garantizar la efectividad de los operativos en la capital.

