Marchas HOY 5 de Noviembre de 2025 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy miércoles 5 de noviembre de 2025.

Las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 10 concentraciones, 4 rodadas ciclistas y 7 eventos de esparcimiento durante la jornada de este miércoles en la capital del país.

Marchas

Coyoacán

11:00 Horas. El Comité Estudiantil del Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Sur marchará del Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Sur con destino al edificio de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Exigirán la destitución de la directora del Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Sur, tras el asesinato de un estudiante.

Concentraciones

Cuauhtémoc

09:00 Horas. La Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación en Guerrero se concentrarán en la Plaza de Santo Domingo.

Se reunirán para acudir a una mesa que sostendrán con autoridades de la Secretaría de Educación Pública, a fin de que se dé atención a sus demandas.

Cuauhtémoc

12:00 Horas. Policías de la Ciudad de México se concentrarán en el Zócalo capitalino en un mitin.

Rodadas ciclistas

Tlalpan

07:00 Horas. La “Unidad Proletaria Pedregal San Nicolás (UPPENSA)” rodará de Boulevard Picacho Ajusco No. 528, Col. Lomas de Padierna con destino al Valle de las Cantimploras, en Carretera Picacho Ajusco KM 25

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 5 de noviembre de 2025, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSCCDMX

