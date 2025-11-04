Alcalde de Pátzcuaro, Julio Alberto Arreola, Denuncia Amenazas de Presuntos Grupos Criminales

Luego del asesinato del edil de Uruapan, Carlos Manzo, el presidente municipal de Pátzcuaro, Michoacán, Julio Alberto Arreola, denuncia que ha recibido amenazas de presuntos grupos criminales, lo cual lo ha orillado a denunciar ante autoridades.

Precisó que ha recibido mensajes y llamadas a su celular, esto lo dio a conocer durante la presentación de la 59 edición del Festival de Música de Morelia "Alfonso Vega Núñez" (FMM).

El edil aseguró que desde septiembre puso la queja y la Fiscalía de Michoacán está enterada y le ha dado apoyo para resguardo de su integridad. Así lo expresó:

Tengo una denuncia en la FGE precisamente por amenazas. Ha avanzado, me han ofrecido ya apoyo de seguridad pública para el municipio que es lo que nosotros hemos solicitado

Con información de N+

HVI

