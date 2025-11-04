EUA Ataca Otro Bote con Presuntos Narcotraficantes en el Pacífico por Orden de Trump

El Departamento de Guerra de Estados Unidos ejecutó un ataque letal contra un bote en aguas internacionales del Pacífico Oriental, por orden directa del presidente Donald Trump. La operación militar tuvo como objetivo una embarcación y causó la muerte de dos personas identificadas como narcotraficantes varones.

Según informes de los servicios de inteligencia estadounidenses, el bote objetivo estaba operado por una Organización Terrorista Designada (OTD) y se encontraba activamente involucrado en el contrabando de estupefacientes. La embarcación transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba estupefacientes al momento del ataque.

Today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on a vessel operated by a Designated Terrorist Organization (DTO).



Intelligence confirmed that the vessel was involved in illicit narcotics smuggling, transiting along a known… pic.twitter.com/OsQuHrYLMp — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 5, 2025

El operativo militar, descrito como un ataque cinético, no registró bajas entre el personal de las fuerzas armadas estadounidenses. Los dos individuos que fallecieron se encontraban a bordo del buque al momento de la intervención.

La administración Trump calificó la operación como parte de su estrategia antidroga, enfatizando que buscarán y destruirán todas las embarcaciones que intenten traficar drogas hacia territorio estadounidense. El mensaje compartido por el secretario Pete Hegseth destacó la protección de la patria como máxima prioridad y advirtió que ningún grupo criminal del cártel tendría oportunidades contra las fuerzas armadas estadounidenses.

El Departamento de Defensa publicó material audiovisual clasificado como "no clasificado" que documenta parte de la operación en el Pacífico Oriental, zona conocida por ser corredor de tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos.

