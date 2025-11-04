Se Estrella Avión Cerca de Aeropuerto en Louisville, Kentucky

Un avión de carga de la empresa UPS se estrelló este martes 4 de noviembre cerca del Aeropuerto Internacional Muhammad Ali en Louisville, Kentucky, generando una densa columna de humo negro visible desde varios puntos de la ciudad.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos confirmó que el vuelo 2976 de UPS se estrelló alrededor de las 5:15 p.m. hora local, después de partir del Aeropuerto Internacional Muhammad Ali de Louisville, Kentucky. La aeronave, un McDonnell Douglas MD-11, se dirigía al Aeropuerto Internacional Daniel K. Inouye en Honolulu. La FAA indicó que la información es preliminar y está sujeta a cambios.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos liderará la investigación del accidente y proporcionará todas las actualizaciones, según informó la FAA.

El Departamento de Policía Metropolitana de Louisville confirmó que múltiples agencias están respondiendo a reportes de un accidente aéreo cerca de Fern Valley y Grade Lane. Como resultado del siniestro, Grade Lane permanecerá cerrada indefinidamente entre Stooges y Crittenden. Las autoridades policiales reportaron la presencia de heridos.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran una columna de humo de gran magnitud elevándose desde el sitio del siniestro, con tráfico vehicular visible en las cercanías del área del accidente.

Servicios de emergencia se encuentran en el lugar intentando extinguir un gran incendio generado tras el impacto de la aeronave. Las primeras imágenes del lugar muestran llamas y humo denso cubriendo el área, mientras personal de respuesta trabaja en las tareas de extinción.

Las autoridades aeroportuarias y de emergencia no han emitido declaraciones oficiales sobre las causas del accidente, el tipo específico de aeronave involucrada o el estado de las operaciones en el aeropuerto.

