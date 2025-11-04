Renuncia en Jalisco Adrián Guadalupe Aguirre Hernández, Primer Juez Electo a Dos Meses de Asumir su Cargo

Renuncia en Jalisco el Primer Juez Federal Electo a Dos Meses de Asumir el Cargo
Renunció el primer juzgador federal electo a dos meses de asumir el cargo. Se trata de Adrián Guadalupe Aguirre Hernández, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Jalisco.
Suspenden a juez en Colima por reducir condenas
Otro caso es la suspensión del juez Alberto Sigales Obrador Garrido, del Centro de Justicia Penal Federal en Colima, debido a que el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) del Poder Judicial de la Federación (PJF) lo investiga por supuestamente reducir las condenas en al menos cuatro casos ligados con drogas.
