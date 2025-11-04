Renuncia en Jalisco Adrián Guadalupe Aguirre Hernández, Primer Juez Electo a Dos Meses de Asumir su Cargo

Renunció el primer juzgador federal electo a dos meses de asumir el cargo. Se trata de Adrián Guadalupe Aguirre Hernández, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Jalisco.

Así presentó su renuncia el juzgador Adrián Guadalupe Aguirre

Suspenden a juez en Colima por reducir condenas

Otro caso es la suspensión del juez Alberto Sigales Obrador Garrido, del Centro de Justicia Penal Federal en Colima, debido a que el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) del Poder Judicial de la Federación (PJF) lo investiga por supuestamente reducir las condenas en al menos cuatro casos ligados con drogas.

