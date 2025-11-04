Zohran Mamdani Gana Elección para Alcalde de Nueva York; Resultados de Elecciones 4 de Noviembre

Zohran Mamdani es proyectado como posible ganador de las elecciones de Nueva York, por lo que se convertiría en el nuevo alcalde de la ciudad más poblada de Estados Unidos. La lucha por la alcaldía de Nueva York fue el epicentro de las elecciones del 4 de noviembre del 2025.

La demócrata Abigail Spanberger se proyecta como la ganadora de las elecciones para la gubernatura de Virginia .

se proyecta como la ganadora de las elecciones para la gubernatura de . La también demócrata Mikie Sherrill se mantiene como la posible ganadora en el conteo para la gubernatura de Nueva Jersey.

se mantiene como la posible ganadora en el conteo para la gubernatura de En California se vota la proposición 50 para redefinir los distritos electorales.

Zohran Mamdani gana elecciones de Nueva York y será su próximo alcalde

Zohran Mamdani se proyecta como el ganador en las elecciones para alcalde en Nueva York. Tras el cierre de las casillas a las 9 de la noche, hora local, las primeras encuestas de salida proyectaron el triunfo del candidato demócrata.

Después de que cerraran las votaciones y se abrieran los primeros resultados, Fox News señaló que Mamdani estaría ganando la contienda con el 50.56% de los votos, cuando se había contabilizado el 79.59% de las casillas.

A sus 34 años, Mamdani será el primer alcalde musulmán de la mayor ciudad del país. Definido como socialista democrático, Mamdani estudió artes y llegó a la política como integrante de la Asamblea Estatal de Nueva York.

Hijo de una cineasta y de un académico, Zohran Mamdani ganó las primarias demócratas a Andrew Cuomo, exgobernador de Nueva York. En las elecciones a alcalde enfrentó nuevamente al representante moderado de los demócratas, quien participó como candidato independiente.

Mamdani también fue objeto de críticas por parte de Donald Trump, quien advirtió que podría recortar los fondos para la ciudad de Nueva York si ganaba el político al que tildó de “comunista”.

¿Qué se votó en las elecciones del 4 de noviembre del 2025 en Estados Unidos?

Este 4 de noviembre se han realizado elecciones en varios puntos clave de los Estados Unidos.

Las votaciones, consideradas por los expertos como un “juicio anticipado” al gobierno de Donald Trump, incluían las elecciones para el alcalde de Nueva York, así como las alcaldías de Cincinnati, Charlotte, Boston, Detroit y Atlanta. Estas votaciones también tenían como foco la controversial Proposición 50 en California para redefinir los distritos electorales del estado.

Las elecciones del 4 de noviembre del 2025 han incluido las siguientes elecciones:

Gubernatura en Virginia , donde ha resultado como ganadora proyectada la demócrata Abigail Spanberger.

, donde ha resultado como ganadora proyectada la demócrata Abigail Spanberger. Vicegobernador de Virginia, donde se proyecta como ganadora a la demócrata Ghazala Hashmi.

donde se proyecta como ganadora a la demócrata Ghazala Hashmi. Fiscal general de Virginia , donde se proyecta el triunfo del demócrata Jay Jones.

, donde se proyecta el triunfo del demócrata Jay Jones. Gubernatura de Nueva Jersey , donde se proyecta como ganadora a la demócrata Mikie Sherrill.

, donde se proyecta como ganadora a la demócrata Mikie Sherrill. Alcalde de Nueva York , donde se proyecta como ganador a Zohran Mamdani .

, donde se proyecta como ganador a . La iniciativa 50 en California para redistribuir los distritos electorales.

para redistribuir los distritos electorales. Alcalde de Pittsburgh, donde el ganador virtual es el demócrata Corey O’Connor.

Alcalde de Miami, donde la comisionada Eileen Higgins lleva la delantera.

donde la comisionada lleva la delantera. Alcalde de Atlanta , donde se proyecta como ganador a Andre Dickens.

, donde se proyecta como ganador a Alcalde de Detroit , donde se proyecta como virtual ganadora a Mary Sheffield , actual concejal. Será la primera alcaldesa mujer de Detroit.

, donde se proyecta como virtual ganadora a , actual concejal. Será la primera alcaldesa mujer de Detroit. Alcalde de Boston

Alcalde de Charlotte

Alcalde de Búfalo

Alcalde de Cincinnati, donde se proyecta como ganador al demócrata Aftab Pureva, quien habría derrotado a Cory Bowman, medio hermano de JD Vance.

