Cierre de Carreteras en Guanajuato Hoy, 5 de Noviembre 2025: ¿Cuáles Están Bloqueadas?

En varias carreteras y autopistas de Guanajuato, continúan bloqueos por parte de grupos de agricultores, quienes de nuevo mostraron su inconformidad al no tener un precio justo en el maíz y sorgo.

Fue ayer martes, que desde muy temprana hora, en diferentes carreteras de Guanajuato, varios grupos de campesinos, comenzaron a juntarse, en espera de ver si se llegaba a un acuerdo.

Pero conforme pasaron las horas y al no tener noticias, minutos después de las 12 del día, comenzaron con tractores a bloquear en ambos sentidos el tramo de León - Aguascalientes, a la altura de Santa Rosa Plan de Ayala.

Inmediatamente, comenzó a reflejarse la afectación en este punto de Guanajuato, ya que la fila de tráfico se alargó por varios kilómetros, dejando varados a transportistas como a automovilistas que transitaban por el lugar en ese momento. Hasta el momento, continua bloqueada la carretera.

Al poco tiempo, también en el tramo de Irapuato - Salamanca se cerró el paso y hasta hoy, los agricultores mantienen bloqueado este tramo, por lo que el tráfico sigue en la zona y recomiendan no circular hasta nuevo aviso por esta área.

Agricultores mantienen cerradas las carreteras de Guanajuato

Otro tramo carretero que también está cerrado su paso, es el que comprende Pénjamo - La Piedad, donde los tractores y pacas impiden que los automovilistas puedan circular libremente hasta hoy miércoles.

Para el día de hoy, en estos puntos mencionados siguen cerrados, pero se desconoce si en el transcurso del día, los agricultores puedan bloquear más carreteras con la finalidad de que puedan ser escuchadas en sus peticiones, ya que afirman que no les han cumplido lo que les prometieron.



