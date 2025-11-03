Buscan a la Bebé Ayla Julieta, Desapareció en Guanajuato; Activan Alerta Amber

Familiares de la pequeña de un año de edad, Ayla Julieta Sánchez Espinoza piden el apoyo de la ciudadanía para localizar a la bebé, quien desapareció a finales de octubre en el municipio de Tarimoro, Guanajuato.

De acuerdo a información brindada por los familiares de Ayla Julieta, los hechos ocurrieron el pasado 26 de octubre, cuando fue la última vez que vieron a la menor de edad en la ciudad de Tarimoro.

Ante ello, de inmediato dieron aviso a las autoridades, quienes activaron varios protocolos para su ubicación, mientras que los familiares de la bebé, también pedían ayuda a través de las redes sociales.

Con el paso de las horas, la desesperación fue en aumento por parte de los papás de Ayla Julieta, por lo que junto con las autoridades municipales, pidieron el apoyo de la Secretaría de Seguridad y Paz, así como de la Fiscalía de Guanajuato.

Lo anterior provocó que se emitiera una ficha oficial de búsqueda, la cual se compartió con municipios aledaños a Tarimoro, así como otros estados de la República Mexicana, con la finalidad de obtener información.

Activan Alerta Amber para buscar a la bebé Ayla Julieta en Guanajuato

De acuerdo a datos proporcionados, la última vez que la pequeña Ayla Julieta fue vista vestía un pantalón de mezclilla, una blusa amarilla con suéter blanco y usaba de calzado unos tenis rosas.

De esta manera, familiares piden el apoyo de la ciudadanía en general para obtener cualquier tipo de información que lleve al paradero de Ayla Julieta, quien hace a penas unas semanas, cumplió su primer año de vida.

