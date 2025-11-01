Asesinan a Mujer al Abrir la Puerta de su Casa en Frailes Menores en León, Guanajuato

Una intensa movilización por parte de varias corporaciones de Seguridad se originó después de que hombres a bordo de una motocicleta, asesinaran a balazos a una mujer en la colonia Frailes Menores, en León.

Fue la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, quien confirmó el ataque ocurrido durante las primeras horas del día, donde supuestamente, una mujer que al abrir la puerta de su casa, fue atacada a balazos.

Tras el ataque y al escuchar las detonaciones de arma de fuego, los vecinos de la colonia Frailes Menores, salieron a la calle y pudieron notar como a lo lejos huían dos hombres abordo de una motocicleta.

Ahí mismo, los habitantes de la zona descubrieron que su vecina, había sido atacada a balazos por lo que llamaron a los números de emergencia para reportar el ataque y pedro el apoyo de los paramédicos.

Los primeros en llegar, fueron policías municipales, quienes al confirmar los hechos, pidieron apoyo, siendo los elementos de la Guardia Nacional, los que se sumarían en este operativo en las calles de la colonia.

Mujer abre su puerta y le disparan; fallece a los pocos minutos

Al llegar los paramédicos, ya poco pudieron hacer, pues debido a los impactos de arma de fuego, la mujer, ya no contaba con signos vitales, por lo que se pidió el apoyo del personal de la Fiscalía de Guanajuato.

Asimismo, también el Servicio Médico Forense llegó al lugar para comenzar con las indagatorias correspondientes ante la mirada de los vecinos, que podo pudieron decir de los agresores, quienes huyeron en una motocicleta.

