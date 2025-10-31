Un Policía Lesionado, Dos Heridos a Balazos y un Detenido en León, Guanajuato

Un ataque armado, una persecución y una detención se registró la noche del pasado jueves en la colonia Nuevo León en León, Guanajuato.

Alrededor de las 8:00 de la noche dos hombres se encontraban afuera de un domicilio en la calle Montemorelos entre Rayones y Los Herrera en la colonia señalada.

Las víctimas del ataque armado en la colonia Nuevo León tienen 49 y 23 años

Cuando llegaron dos hombres armados en una motocicleta y les dispararon sin mediar palabra para de inmediato huir del lugar.

Testigos y familiares de las víctimas llamaron a la Central de Emergencias 911 pidiendo el apoyo de integrantes de corporaciones de seguridad y rescate.

Los lesionados fueron identificados como José de 49 años y Eduardo de 23 años de edad quienes recibieron al menos 10 balazos por lo que fueron trasladados a un hospital.

Un joven de 18 años fue detenido como presunto responsable del ataque

En un operativo de búsqueda por parte de autoridades de Seguridad Pública de León, detectaron a una motocicleta con las características indicadas por los testigos.

En el canal de La Sardaneta y en el bulevar Ibarrilla inició la persecución, durante la cual un policía derrapó en su motocicleta y se lesionó una mano.

Te podría interesar: Cierre por Agricultores en Carretera Celaya - Salamanca Causa Filas de Tráfico de 93 kilómetros

Sin embargo, sus compañeros lograron la detención de uno de los presuntos agresores, quien resultó ser un joven de 18 años, quien fue puesto a disposición de las autoridades pertinentes.

Historias recomendadas:

Información de Manuel González

JIPV