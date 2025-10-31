Inicio Bajio Un Policía Lesionado, Dos Heridos a Balazos y un Detenido en León, Guanajuato

Un Policía Lesionado, Dos Heridos a Balazos y un Detenido en León, Guanajuato

|

N+

-

Dos hombres fueron atacados en la colonia Nuevo León en León, Guanajuato, los responsable fueron perseguidos, un policía se lesiona al derrapar en su moto, pero se detuvo a un joven de 18 años.

Afectados por Fraude de una Inmobiliaria en León, Exigen Justicia

Afectados por Fraude de una Inmobiliaria en León, Exigen Justicia

02:33

A continuación en 5 segundos

Las víctimas tienen 49 y 23 años de edad.

Un policía lesionado, dos hombres atacados a balazos y un joven de 18 años detenidos fue el saldo de un hecho que se registró en calles de la colonia Nuevo León, en León, Guanajuato.

REPRODUCIENDO

Dos Hombres Baleados, Un Policía Lesionado y Un Detenido en León, Guanajuato

Inseguridad en Bajío

Dos Hombres Baleados, Un Policía Lesionado y Un Detenido en León, Guanajuato

Afectados por Fraude de una Inmobiliaria en León, Exigen Justicia

Las Noticias Del Bajio

Afectados por Fraude de una Inmobiliaria en León, Exigen Justicia

Autoridades de Celaya, Guanajuato Descartan Asaltos de Payasos en el Transporte Urbano

Las Noticias Del Bajio

Autoridades de Celaya, Guanajuato Descartan Asaltos de Payasos en el Transporte Urbano

Asesinan a un Hombre en la Colonia Pedro en Salamanca; Acababa de Salir de su Trabajo

Las Noticias Del Bajio

Asesinan a un Hombre en la Colonia Pedro en Salamanca; Acababa de Salir de su Trabajo

COMPARTE:

Un ataque armado, una persecución y una detención se registró la noche del pasado jueves en la colonia Nuevo León en León, Guanajuato

Alrededor de las 8:00 de la noche dos hombres se encontraban afuera de un domicilio en la calle Montemorelos entre Rayones y Los Herrera en la colonia señalada. 

Las víctimas del ataque armado en la colonia Nuevo León tienen 49 y 23 años 

Cuando llegaron dos hombres armados en una motocicleta y les dispararon sin mediar palabra para de inmediato huir del lugar. 

Testigos y familiares de las víctimas llamaron a la Central de Emergencias 911  pidiendo el apoyo de integrantes de corporaciones de seguridad y rescate

Los lesionados fueron identificados como José de 49 años y Eduardo de 23 años de edad quienes recibieron al menos 10 balazos por lo que fueron trasladados a un hospital

Un joven de 18 años fue detenido como presunto responsable del ataque

En un operativo de búsqueda por parte de autoridades de Seguridad Pública de León, detectaron a una motocicleta con las características indicadas por los testigos

En el canal de La Sardaneta y en el bulevar Ibarrilla inició la persecución, durante la cual un policía derrapó en su motocicleta y se lesionó una mano

Te podría interesar: Cierre por Agricultores en Carretera Celaya - Salamanca Causa Filas de Tráfico de 93 kilómetros

Sin embargo, sus compañeros lograron la detención de uno de los presuntos agresores, quien resultó ser un joven de 18 años, quien fue puesto a disposición de las autoridades pertinentes.

 

Historias recomendadas: 

 

Información de Manuel González

JIPV

 

Inseguridad en Bajío
Inicio Bajio Dos heridos a balazos un detenido de 18 anos y un policia lesionado en leon guanajuato