Motociclista de 15 Años Pierde el Control y Choca de Frente Contra Tolva en Irapuato

Cámaras de Seguridad lograron captar el momento en el que un joven motociclista de 15 años, falleció al derrapar su moto y chocar de frente contra una tolva en la avenida Independencia de la colonia Plan Vivirá, en Irapuato.

Los hechos ocurrieron minutos después de las 6 de la tarde, cuando el menor de edad, al parecer, se dirigía a su casa para descansar, y al circular por la avenida Independencia, de repente su motocicleta derrapó.

Esto provocó que el conductor de la moto, perdiera el control de la unidad y chocara de frente contra una tolva que venía por el carril contrario, ante la mirada de automovilistas y peatones que pasaban por la zona.

Debido al fuerte impacto, la tolva arrastró varios metros al motociclista de 15 años, quien quedó debajo de la defensa del pesado vehículo, mientras que testigos llamaban a los números de emergencia.

Los primeros en llegar a la escena del accidente, fueron policías municipales, quienes al confirmar los hechos, pidieron el apoyo de los paramédicos, mientras ayudaban a agilizar el tráfico en la zona.

Joven motociclista fallece tras fuerte impacto y detienen a conductor

Al llegar los rescatistas, de inmediato brindaron atención médica al menor de edad, pero desafortunadamente poco pudieron hacer, pues debido al fuerte impacto, había fallecido casi de manera instantánea.

Ante ello, los elementos de Seguridad procedieron a acordonar la zona en espera del personal de la Fiscalía, así como del Servicio Médico Forense, quienes serán los encargados de determinar las causas de la muerte.





NLD